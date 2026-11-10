Lavoro giovanile, ad Avellino disoccupazione più bassa in Campania: ma i salari? In Irpinia il 16% dei giovani tra 25 e 34 anni è disoccupato. La media regionale sale al 21,5%

Avellino si distingue nel difficile panorama occupazionale della Campania, registrando il tasso di disoccupazione più basso della regione tra i giovani di età compresa fra 25 e 34 anni. In Irpinia la percentuale si attesta al 16%, un risultato migliore rispetto alla media campana del 21,5% e nettamente distante dal 25,5% registrato nella provincia di Napoli. Un primato regionale che, tuttavia, non cancella le difficoltà strutturali del mercato del lavoro e la distanza che continua a separare il Mezzogiorno dal resto del Paese.

È quanto emerge dall'analisi di AstraRicerche, elaborata su dati Istat e presentata nel corso dell'assemblea di Manageritalia Campania, che si è svolta il 10 novembre a Napoli. La ricerca fotografa una regione nella quale le opportunità lavorative per le nuove generazioni rimangono insufficienti e la capacità delle imprese di produrre valore aggiunto continua a essere inferiore alla media nazionale.

Avellino si distingue, ma il divario con l'Italia resta

Il risultato della provincia di Avellino assume particolare rilievo se confrontato con gli indicatori regionali. La disoccupazione tra i giovani adulti si ferma al 16%, contro il 21,5% della Campania e il 9,5% della media nazionale. L'Irpinia presenta dunque una situazione relativamente più favorevole rispetto alle altre province campane, pur mantenendo una distanza di 6,5 punti percentuali dal dato italiano.

Il quadro cambia considerando il tasso di occupazione. In Campania lavora soltanto il 48,2% delle persone tra 25 e 34 anni, mentre a livello nazionale la percentuale raggiunge il 68,4%. Il divario è di oltre venti punti percentuali e colloca la regione, insieme alla Calabria, agli ultimi posti della graduatoria italiana.

Nel confronto provinciale, il tasso di occupazione più elevato nella fascia considerata viene attribuito a Benevento, con il 57,4%, mentre Caserta registra il valore più basso, pari al 45,3%. Per Avellino, invece, emerge il primato regionale relativo alla minore disoccupazione giovanile.

La distinzione è importante perché i due indicatori misurano fenomeni differenti. Il tasso di occupazione considera quanti giovani lavorano rispetto alla popolazione della stessa fascia d'età, mentre quello di disoccupazione riguarda chi cerca un impiego senza riuscire a trovarlo. Un valore più basso della disoccupazione non significa necessariamente che tutti gli altri giovani siano occupati, perché una parte può essere inattiva e non cercare lavoro.

Campania agli ultimi posti per occupazione giovanile

I numeri illustrati durante l'assemblea di Manageritalia Campania confermano una situazione particolarmente critica per le nuove generazioni. Nella fascia compresa tra 25 e 34 anni, meno di una persona su due risulta occupata, mentre la disoccupazione supera di dodici punti percentuali quella nazionale.

La debolezza del mercato del lavoro si accompagna a una ridotta produttività del sistema economico. Assumendo come riferimento un indice nazionale pari a 100, il valore aggiunto per occupato in Campania si ferma a 83 e scende a 80 nel terziario. Si tratta di risultati tra i più bassi d'Italia, che evidenziano la difficoltà del tessuto produttivo regionale nel generare ricchezza attraverso il lavoro.

In questo scenario, Napoli presenta il valore aggiunto per occupato più elevato della regione, sia nell'economia complessiva sia nel settore terziario, ma registra contemporaneamente il tasso di disoccupazione giovanile più alto. Una contraddizione che conferma quanto la presenza di attività economiche e la capacità di produrre ricchezza non garantiscano automaticamente un'adeguata diffusione delle opportunità occupazionali.

Per territori come l'Irpinia, la sfida riguarda non soltanto la creazione di nuovi posti di lavoro, ma anche la possibilità di consolidare occupazione qualificata, valorizzare le competenze e migliorare la competitività delle aziende.

Turiello: «Servono interventi urgenti e mirati»

A richiamare l'attenzione sulla necessità di politiche strutturali è stato Ciro Turiello, presidente di Manageritalia Campania, intervenuto durante l'assemblea dell'associazione a Napoli.

«Questi dati confermano una situazione che richiede interventi urgenti e mirati», ha osservato Turiello, indicando tra le priorità la crescita dell'occupazione femminile e giovanile, il rafforzamento della formazione professionale e il sostegno ai comparti capaci di produrre maggiore valore aggiunto.

Il presidente dell'associazione ha sottolineato anche la necessità di favorire la parità salariale attraverso strumenti di trasparenza e incentivi destinati alle imprese virtuose. Una strategia che, secondo Manageritalia, dovrebbe accompagnare gli investimenti produttivi con percorsi di qualificazione professionale e una maggiore attenzione alle competenze richieste dal mercato.

L'obiettivo è creare condizioni più favorevoli per l'accesso al lavoro, soprattutto per quelle categorie che continuano a incontrare maggiori difficoltà nell'inserimento professionale.

Nelle imprese campane appena 0,3 manager ogni cento lavoratori

Tra le criticità evidenziate dall'associazione emerge anche la limitata presenza di figure manageriali nelle aziende della regione. Secondo i dati presentati, nelle imprese campane si contano appena 0,3 manager ogni cento lavoratori, a fronte di una media nazionale dello 0,9%. Il confronto internazionale mostra una distanza ancora maggiore rispetto a Francia e Spagna, dove l'incidenza dei manager oscilla tra il 2 e il 3%.

I dirigenti censiti in Campania sono 2.687, un numero che evidenzia il peso ancora contenuto della managerialità nel tessuto produttivo regionale.

Secondo Ciro Turiello, uno degli ostacoli principali è rappresentato dalla struttura delle piccole e medie imprese, spesso poco inclini a inserire figure dirigenziali esterne nella propria organizzazione.

«Mai come in questo momento dobbiamo vincere due sfide», ha spiegato il presidente di Manageritalia Campania, facendo riferimento alla necessità di superare le resistenze culturali delle aziende e di valorizzare le opportunità presenti sul territorio.

Tra le ipotesi avanzate figura quella di introdurre incentivi per favorire l'inserimento nelle imprese di manager attualmente in cerca di occupazione. Un intervento che potrebbe sostenere la crescita organizzativa delle attività economiche e migliorare la capacità di pianificare gli investimenti.

«Dobbiamo far capire a ogni impresa che solo un manager serio e competente può inserire gli sforzi dell'imprenditore in una strategia che ottimizzi i suoi investimenti massimizzando i profitti», ha concluso Turiello.

La sfida dell'Irpinia tra occupazione e sviluppo delle imprese

Il dato sulla disoccupazione giovanile colloca Avellino in una posizione relativamente migliore rispetto alle altre province campane, ma non elimina le difficoltà del sistema produttivo locale.

La capacità di offrire lavoro stabile e qualificato resta una delle questioni centrali per il futuro dell'Irpinia, soprattutto in un contesto regionale caratterizzato da bassi livelli di occupazione e da una produttività inferiore a quella nazionale.

Per le imprese del territorio, il tema della managerialità si intreccia con quello dell'innovazione, dell'accesso ai mercati e della valorizzazione delle competenze. Il rafforzamento delle strutture aziendali potrebbe contribuire a migliorare la qualità dell'occupazione e a rendere più efficaci gli investimenti, in particolare nelle attività di dimensioni ridotte.

Il primato irpino nella minore disoccupazione tra i 25 e i 34 anni rappresenta quindi un segnale positivo nel confronto regionale, ma non può essere interpretato come il superamento delle criticità occupazionali. La distanza dai livelli nazionali rimane significativa e richiede interventi capaci di trasformare le opportunità economiche in posti di lavoro duraturi.

Il confronto politico sulla manovra economica

L'assemblea di Manageritalia Campania si è conclusa con un confronto dedicato alla manovra economica e alle politiche nazionali per lo sviluppo.

Al dibattito hanno partecipato Marco Sarracino, deputato e componente della segreteria nazionale del Partito Democratico, Francesco Silvestro, senatore di Forza Italia e presidente della Commissione parlamentare per le questioni regionali, e Massimo Fiaschi, segretario generale di Manageritalia. A moderare l'incontro è stata la giornalista Veronica Riefolo.

Al centro della discussione il rapporto tra politiche economiche, crescita delle imprese e occupazione, con particolare attenzione agli strumenti necessari per rafforzare la competitività dei territori.

Per Avellino e per l'intera Campania, i numeri presentati dall'associazione ribadiscono la necessità di politiche in grado di ridurre il divario con il resto del Paese. La provincia irpina parte da un indicatore migliore rispetto al contesto regionale, ma la vera sfida sarà consolidare questo vantaggio, ampliare la partecipazione al mercato del lavoro e offrire ai giovani prospettive professionali adeguate alle competenze acquisite.