Solofra, auto in fiamme nella notte: carabinieri e vigili del fuoco sul posto Incendio in via De Stefano nel cuore della notte

I Vigili del Fuoco del Comando di Avellino sono intervenuti nella notte appena trascorsa, martedì 10 novembre 2026, intorno alle ore 01:15, in via Felice De Stefano, nel territorio del comune di Solofra, per un incendio che ha interessato un'autovettura in sosta alimentata a gasolio.

Carabinieri sul posto

L'intervento è stato richiesto dai Carabinieri presenti sul posto. Giunti sul luogo dell'incendio, i Vigili del Fuoco hanno provveduto a spegnere le fiamme e successivamente a mettere in sicurezza l'area interessata.

Il rogo

L'incendio non ha provocato danni a persone né si è propagato ad altri veicoli o strutture. Soltanto un albero situato nelle immediate vicinanze ha riportato un lieve appassimento della vegetazione a causa del calore sprigionato dalle fiamme.