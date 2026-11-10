Carte d'identità elettroniche alterate: ancora due denunce dei carabinieri Due episodi a Cesinali e Aiello del Sabato

I carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia di Solofra hanno tratto in arresto, in distinte circostanze, due uomini, ritenuti responsabili del reato di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi.

Il primo episodio è avvenuto in nottata a Cesinali, dove un 34enne del posto, sottoposto a controllo, ha esibito alla pattuglia la propria carta d’identità elettronica, risultata priva del microchip.

Gli accertamenti eseguiti hanno consentito di appurare che la rimozione non era riconducibile a un danneggiamento accidentale, ma a una manomissione del documento.

Il secondo episodio è avvenuto, sempre di notte, ad Aiello del Sabato: nel corso di un controllo presso l’abitazione di un 24enne sottoposto agli arresti domiciliari, i militari hanno riscontrato che lo stesso era in possesso di una carta d’identità elettronica priva del microchip.

I due documenti sono stati sottoposti a sequestro e, terminate le formalità di rito, gli arrestati sono stati messi a disposizione della Procura della Repubblica di Avellino, per gli adempimenti di competenza.

Si precisa che il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari e che, pertanto, la responsabilità delle persone sottoposte a indagini dovrà essere accertata con sentenza irrevocabile di condanna, permanendo fino ad allora la presunzione di innocenza.