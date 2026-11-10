Ariano, insorgono gli abitanti di contrada Ponnola: "Noi dimenticati da anni" "La strada è diventata ormai intransitabile tra continue riparazioni alla rete idrica

Ennesima riparazione in contrada Ponnola ad Ariano Irpino. L'Alto Calore è intervenuto per riparare la condotta nello stesso punto colabrodo. Una situazione che potrebbe ripresentarsi, ne sono convinti i residenti oramai stanchi delle problematiche che riguardano la loro zona.

La segnalazione giunta a Ottopagine:

"La strada è diventata ormai intransitabile. Buche, dossi, rappezzi, una griglia danneggiata e mancato ripristino dopo i vari interventi. Sono anni che in questa zona non viene realizzato un minimo di manutenzione. Una contrada letteralmente dimenticata.

Per non parlare della presenza di cinghiali. E all'ingresso come se non bastasse, ogni giorno è un combattimento con la sosta selvaggia di auto in entrambi i lati che ostacolano anche l'accesso alle abitazioni. Si continua imperterriti a parcheggiare qui in maniera disordinata nonostante le sanzioni da parte della polizia municipale. Ma è così difficile raggiungere la piazzola di sosta lungo la panoramica?"