Due semafori infiniti a Grottaminarda: è una mazzata pesantissima Code spaventose in entrambe le direzioni, ritardi e proteste. Non se ne può più

E' una mazzata di quelle pesantissime alla già martoriata economia arianese il semaforo infinito di Grottaminarda, a causa dei lavori di Anas che stanno interessando il viadotto Ufita. La foto che vedete è stata scattata questa sera. Ce ne siamo già occupati, lo ricorderete lo scorso 29 settembre. E prima ancora con questo appello dell'ambientalista Felice Vitillo il 9 settembre. La proposta era quella di eliminare l'attuale senso unico alternato sfruttando le infrastrutture esistenti. Istituendo in partica un senso unico a salire verso Grottaminarda utilizzando il vecchio ponte, e parallelamente convogliare il flusso a scendere sul nuovo ponte.

Una soluzione oggi più che mai necessaria alla luce dei forti disagi soprattutto per chi di sera e negli orari di punta fa rientro da lavoro ad Ariano Irpino e viceversa. Non se ne può davvero più.

Code spaventose in entrambe le direzioni, ritardi notevoli che vanno poi ad aggiungersi come se non bastasse al lungo serpentone di Cardito lungo la statale 90 delle puglie.

Stessa amara sorte, sul versante opposto, sempre a Grottaminarda, in contrada Piani, lungo la Variante, all'altezza di Happy Gomme, poco prima del bivio che porta all'area industriale di Valle Ufita a Flumeri. Anche qui semafori, attese snervanti e disagi. Sembra essere una maledizione!

"Ma chi volete che viene più ad Ariano Irpino - ci dice un automobilista indignato, in coda. Possibile che tre amministrazioni comunali, Ariano, Melito e Grottaminarda, non riescono a far comprendere ad Anas che quel semaforo sul viadotto Ufita va ridotto? E riparare la strada alternativa alle spalle in modo da baypassare il senso unico? Con l'arrivo delle festività natalizie il mese prossimo cosa accadrà? Sarà isolamento totale? Occorre sedersi intorno ad un tavolo al fine di trovare una soluzione immediata".