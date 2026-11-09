Piazza di spaccio smantellata dalla Dda: domani al via gli interrogatori Domani davanti al gip Iagulli i due irpini Roberto Marino e Bartolomeo Di Matola

di Paola Iandolo

Roberto Marino alias "Number One" narcotrafficante di Altavilla Irpina domani mattina comparirà davanti al gip di Napoli per l'interrogatorio di garanzia dopo esser ritornato in carcere per il suo coinvolgimento nel blitz eseguito nella notte dei carabinieri del Nucleo investigativo del Reparto operativo provinciale.

Domani mattina davanti al gip Iagulli comparirà anche il secondo irpino finito in carcere Bartolomeo Di Matola, 34enne di San Martino Valle Caudina. I due sono difesi dagli avvocati Valeria Verrusio e Alessio Ruoppo. Roberto Marino è accusato di aver minacciato un pusher insolvente per farsi restituire 12mila euro di debiti. Per convincere a pagare lo avrebbe fatto prelevare dai suoi sodali, fatto condurre davanti alla cella frigorifera di un negozio di frutta e lo avrebbe minacciato: "se non mi porti i soldi sei andato".

Le accuse

Per la DDa loro due insieme ad una terza persona Benito Colavecchia di Airola sarebbero i promotori e gli organizzatori dell'associazione a delinquere e gestivano le piazze di spaccio a Montesarchio e dintorni, provvedendo ad approvvigionamenti di cocaina da cedere ai pusher stabilmente inseriti nell'associazione. In tutto sono una dozzina le persone colpite da una misura - nove in carcere e tre ai domiciliari - tra Altavilla Irpina, San Martino ed altri centri sanniti. Trentadue, complessivamente, gli indagati: tra loro anche due carabinieri nei confronti dei quali sono state prospettate le ipotesi di corruzione, falso - per i rapporti con un informatore -, accesso abusivo alla banca dati Sdi e rivelazione di segreti d'ufficio.

L'indagine

L'attività investigativa, che riguarda fatti dal gennaio 2023, è stata supportata da intercettazioni telefoniche, ambientali (in alcune auto e in carcere), dalle immagini registrate da alcune telecamere e dalle dichiarazioni di collaboratori di giustizia. Secondo le prime indiscrezioni, il mirino degli inquirenti è stato puntato su un 'giro' di cocaina, con le ipotesi, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata allo spaccio e spaccio di stupefacenti,tentata estorsione ed estorsione. A detta dell'accusa, dosi preparate e poi vendute nelle piazze caudine e non solo, con azioni di natura intimidatoria ai danni di coloro che non avrebbero provveduto al pagamento della 'roba'. Gli indagati sono difesi, tra gli altri, dagli avvocati Pierluigi Pugliese, Angelo Leone, Claudio Barbato, Vittorio Fucci.