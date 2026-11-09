Irpinia, da domani arriva il 112: un solo numero per tutte le emergenze Il servizio sarà attivo nei distretti di Avellino e Sant'Angelo dei Lombardi

Da domani anche l'Irpinia avrà il suo Numero unico europeo di emergenza. Basterà comporre il 112 per chiedere aiuto in qualsiasi situazione che richieda un intervento urgente, senza dover ricordare quale numero chiamare per un'ambulanza, per le forze dell'ordine o per i Vigili del Fuoco.

Il servizio entrerà in funzione nei distretti telefonici di Avellino e Sant'Angelo dei Lombardi, identificati dai prefissi 0825 e 0827, segnando una tappa importante nel percorso di attivazione del sistema unico di emergenza in Campania.

La chiamata sarà completamente gratuita, sia da telefono fisso che da cellulare. Restano comunque attivi anche gli altri numeri tradizionali di emergenza, che continueranno a essere utilizzabili dai cittadini.

Una novità che può apparire semplice, ma che interviene su uno dei momenti più delicati nella vita di una persona: quello in cui, davanti a un incidente, a un malore improvviso o a una situazione di pericolo, ogni secondo può fare la differenza.

Come funziona il Numero unico di emergenza

Con l'attivazione del NUE 112, i cittadini non dovranno più scegliere preventivamente quale servizio di soccorso contattare.

Componendo il numero, la telefonata arriverà a una Centrale unica di risposta, dove un operatore raccoglierà le informazioni necessarie per comprendere la natura dell'emergenza, individuare il luogo dell'intervento e stabilire quale struttura debba essere coinvolta.

La richiesta sarà quindi trasferita alla centrale operativa competente, insieme alle informazioni già raccolte.

Potranno essere attivati i Carabinieri, la Polizia di Stato, i Vigili del Fuoco o il soccorso sanitario, in base alla situazione segnalata.

La gestione operativa dell'intervento resterà affidata alle strutture specializzate, mentre la Centrale unica avrà il compito di ricevere e indirizzare correttamente le richieste.

Il sistema consentirà anche di utilizzare le informazioni disponibili per facilitare la localizzazione del chiamante, un elemento particolarmente importante quando chi chiede aiuto non riesce a indicare con precisione il luogo in cui si trova.

Un vantaggio che assume un significato concreto nei territori montani e nelle aree interne dell'Irpinia, dove individuare rapidamente il punto in cui è necessario intervenire può essere più complicato.

Zabatta: «Una novità concreta per chi si trova in emergenza»

A sottolineare l'importanza dell'attivazione è l'assessora regionale alla Protezione civile, Fiorella Zabatta.

«Con questa seconda tappa estendiamo all'Irpinia l'accesso ai soccorsi attraverso un unico numero. Per chi si trova in una situazione di emergenza, la novità è concreta: può chiamare il 112 anche quando non sa quale servizio debba intervenire».

L'assessora evidenzia inoltre che il percorso di attivazione proseguirà nelle prossime settimane, coinvolgendo progressivamente il resto del territorio regionale.

«Il lavoro della Regione, insieme alle centrali operative e alle strutture di soccorso, prosegue in vista delle prossime attivazioni, fino alla copertura dell'intero territorio campano».

L'obiettivo è costruire un sistema integrato, capace di gestire le richieste di aiuto attraverso procedure condivise, riducendo i passaggi inutili e favorendo un corretto smistamento delle telefonate.

Un servizio importante soprattutto per le aree interne

L'arrivo del numero unico assume un valore particolare per la provincia di Avellino, caratterizzata da un territorio esteso, numerosi piccoli comuni e una significativa presenza di aree montane.

In molte realtà dell'Alta Irpinia, la distanza dai principali presidi sanitari e dalle strutture di emergenza rende particolarmente importante l'efficienza del sistema di soccorso.

Il NUE 112 non sostituisce le ambulanze, le forze dell'ordine o i Vigili del Fuoco e non determina automaticamente una riduzione dei tempi necessari per raggiungere il luogo dell'intervento.

La sua funzione è rendere più semplice e coordinata la prima fase della richiesta di aiuto, evitando che il cittadino debba individuare autonomamente la struttura competente.

È un passaggio rilevante soprattutto nelle situazioni in cui paura, agitazione o difficoltà di comunicazione possono rendere complicato spiegare ciò che sta accadendo.

Il sistema prevede inoltre servizi di interpretariato e mediazione linguistica, per consentire anche a chi non parla correttamente italiano di comunicare la propria richiesta di soccorso.

Il calendario delle prossime attivazioni in Campania

L'estensione del servizio all'Irpinia rappresenta la seconda fase di un programma avviato dalla Regione Campania il 27 ottobre scorso.

La prima attivazione ha riguardato i distretti telefonici di Salerno, Battipaglia, Vallo della Lucania e Sala Consilina, con i prefissi 089, 0828, 0974 e 0975.

Dopo Avellino e Sant'Angelo dei Lombardi, il calendario prevede l'ingresso nel sistema dei distretti di Caserta e Benevento, a partire dal 24 novembre, con i prefissi 0823 e 0824.

L'ultima tappa è fissata per il 9 dicembre, quando il servizio sarà attivato anche nel distretto telefonico di Napoli, identificato dal prefisso 081.

Nella stessa giornata entrerà nella piena operatività la Centrale unica di risposta di Napoli-Agnano, completando la copertura regionale.

Le due centrali campane saranno quella di Sarno, già operativa dalla fine di ottobre, e quella di Napoli-Agnano.

Una chiamata più semplice quando chiedere aiuto diventa urgente

L'introduzione del Numero unico europeo di emergenza rappresenta un cambiamento importante anche nelle abitudini dei cittadini.

Per anni, infatti, ogni servizio è stato associato a un numero differente: il 113 per la Polizia, il 115 per i Vigili del Fuoco, il 118 per l'emergenza sanitaria e il 112 per i Carabinieri.

Con il nuovo sistema, una sola numerazione diventa il punto di accesso per tutte le richieste di soccorso, pur mantenendo la possibilità di utilizzare i numeri già conosciuti.

Il modello, già adottato in numerose regioni italiane e in altri Paesi europei, punta a migliorare il coordinamento tra le diverse strutture coinvolte nella gestione delle emergenze.

La Centrale unica può inoltre filtrare le chiamate improprie, evitando che richieste non pertinenti impegnino direttamente gli operatori delle strutture chiamate a intervenire.

Resta fondamentale utilizzare il numero esclusivamente per situazioni che richiedano un intervento urgente, senza occupare le linee per richieste ordinarie o informazioni non legate a emergenze.

Per l'Irpinia si apre dunque una nuova fase nell'organizzazione della risposta ai bisogni di sicurezza dei cittadini.

Un cambiamento che non risolve da solo le difficoltà della rete dei soccorsi, ma che offre uno strumento più semplice per chiedere aiuto.

Perché quando una persona sta male, quando si verifica un incidente o qualcuno è in pericolo, non dovrebbe essere necessario perdere tempo a capire chi chiamare. Da domani, anche in Irpinia, basterà ricordare tre numeri: 1, 1, 2.