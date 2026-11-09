Furto nella casa del calciatore Armando Izzo: ladri ripresi dalle telecamere

Rubati denaro e oggetti preziosi, indaga la squadra Monile di Napoli

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Avellino.  

Misterioso furto nell'abitazione del calciatore Armando Izzo, attualmente in forza all'Avellino, in serie B, dopo un passato anche in serie A nelle fila di Genoa, Torino e Monza. Nella notte, almeno due individui si sarebbero introdotti nella residenza del difensore, situata all'interno di un parco privato a Napoli, riuscendo a portare via denaro contante e diversi oggetti di valore, tera cui ogetti in oro e gioielli.

L'entità del bottino è ancora in fase di quantificazione

Sull'accaduto sono in corso le indagini della Squadra Mobile di Napoli, che sta esaminando le registrazioni dell'impianto di videosorveglianza per ricostruire le modalità del furto e individuare i responsabili. Alcune immagini avrebbero infatti immortalato delle sagome sospette all'interno del complesso residenziale durante le ore notturne. Le indagini sono tutt'ora in corso 

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