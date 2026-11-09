Avellino, addio a Massimo Maisto sovrintendente capo della Polizia Stradale Avellino, dolore e cordoglio in città: addio a Maisto, aveva 59 anni

Dolore e cordoglio ad Avellino per la morte Massimo Maisto, sovrintendente capo della Polizia Stradale di Avellino, morto a soli 59 anni. "Caro massimo non sei più tra noi, dopo aver lottato con dignità contro una grave malattia - ricorda commosso il collega e amico Enzo Treviglio -.

?Prima di indossare la divisa e servire la collettività sulle strade con dedizione e profondo senso del dovere, Massimo era stato un vero e proprio talento del pugilato italiano. Da giovane promessa del ring aveva vestito i colori delle Fiamme Oro, distinguendosi come campione e portando in alto i valori dello sport: rispetto, sacrificio e determinazione".

Il pugilato la sua grande passione

"?La stessa grinta che mostrava sul quadrato l'ha portata ogni giorno nel suo lavoro e nell'affrontare la malattia - ricorda Treviglio -. Tutti noi colleghi, amici e appassionati di sport lo ricordano non solo per le sue doti atletiche e professionali, ma per il suo carattere solare, la sua generosità e l'esempio umano che ha saputo lasciare a chiunque lo abbia conosciuto. ?Profondo cordoglio attorno alla sua famiglia e ai colleghi della Polizia Stradale in questo momento di dolore.

?Ciao Massimo, campione sul ring e nella vita".

I funerali

I funerali si terranno domani, martedì 10 novembre 2026, muovendo dalla casa funeraria di Torrette di Mercogliano nella chiesa di San Francesco d'Assisi alle 15.30. Dolore e cordoglio in tutta la città per la morte di Maisto, particolarmente stimato e apprezzato per le sue doti umane, professionali e sportive.

