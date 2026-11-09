Controlli della Polizia nella Valle Caudina: arrestato 32enne, denunce per droga Cervinara, controlli della Polizia nella Valle Caudina

Controlli a tappeto della Polizia di Stato nei territori di Cervinara e dei Comuni limitrofi della Valle Caudina. Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cervinara hanno intensificato le attività di controllo del territorio con l'obiettivo di contrastare i fenomeni delittuosi, in particolare i reati contro il patrimonio, lo spaccio e il consumo di sostanze stupefacenti, oltre alle condotte capaci di compromettere la sicurezza e la tranquillità pubblica.

Nel corso delle operazioni, un 32enne residente a Rotondi, già gravato da precedenti penali per reati contro il patrimonio, è stato arrestato in flagranza di reato per il possesso di un documento identificativo falso.

Durante un controllo, alla richiesta degli operatori, l'uomo ha esibito una carta d'identità elettronica valida per l'espatrio, risultata priva del microchip. Si tratta di un dispositivo integrato nella tessera e indispensabile per le funzioni identificative e di autenticazione digitale del documento.

Per il 32enne è scattato l'arresto. L'uomo è stato inoltre denunciato alla Procura della Repubblica di Avellino perché trovato in possesso anche di una patente di guida falsa. Entrambi i documenti sono stati sequestrati dagli agenti.

L'attività di controllo ha fatto registrare anche altri interventi sul fronte degli stupefacenti. Una donna di 35 anni, residente a Cervinara, è stata deferita all'Autorità giudiziaria con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti.

Tre giovani ventenni, invece, sono stati segnalati alla Prefettura di Avellino dopo essere stati trovati in possesso di cocaina, detenuta per uso personale. La sostanza è stata sottoposta a sequestro.

Le attività di prevenzione e controllo proseguiranno anche nei prossimi giorni. Particolare attenzione sarà riservata alla verifica delle carte d'identità elettroniche, per contrastare il fenomeno della rimozione del microchip e del successivo riutilizzo del dispositivo per finalità illecite.