Aggressione all’architetto Malinconico: altri due indagati per tentato omicidio Sono poco più che ventenni e sarebbero coinvolti nel pestaggio avvenuto nel parcheggio del market

Si allarga il fronte delle indagini sull’aggressione ai danni dell’architetto Nello Malinconico, picchiato nel parcheggio del supermercato Do.De.Ca. di via Tagliamento, ad Avellino. Altre due persone, entrambe poco più che ventenni, sono finite nel registro degli indagati con l’ipotesi di concorso nel tentato omicidio.

I due giovani, assistiti dagli avvocati Ferdinando Di Meo e Marino Capone, sarebbero sospettati di aver avuto un ruolo nella violenta aggressione. Nei loro confronti il sostituto procuratore Giovanni Sodano, titolare dell’inchiesta, ha firmato un invito a rendere interrogatorio e li ha ascoltati. Al momento, tuttavia, non è ancora chiaro quale sarebbe stato il loro effettivo coinvolgimento nei fatti.

I nuovi indagati si aggiungono ad Antonio Naccarelli e Andrea Quatrano, già raggiunti dalla misura cautelare degli arresti domiciliari nell’ambito della stessa inchiesta.

Le indagini e gli elementi raccolti dalla Squadra Mobile

Per ricostruire le responsabilità dei primi due indagati, gli investigatori della Squadra Mobile di Avellino hanno messo insieme diversi elementi investigativi.

Tra questi, le dichiarazioni raccolte nel corso delle indagini, la ricostruzione degli spostamenti di un'auto a noleggio attraverso i dati del GPS e l'analisi dei tabulati telefonici, con particolare riferimento alle celle agganciate dai cellulari degli indagati.

A rafforzare il quadro investigativo anche un'intercettazione captata nel mese di giugno dagli agenti della Squadra Mobile, durante la quale veniva commentata una perquisizione eseguita dalla polizia giudiziaria nei confronti degli indagati.

A questi elementi si aggiunge un controllo effettuato dagli investigatori, durante il quale i due sarebbero stati trovati insieme a bordo dell'autovettura in uso a uno di loro.

Un insieme di riscontri che, secondo la ricostruzione investigativa, ha portato la Squadra Mobile, coordinata dal pm Giovanni Sodano, a chiedere l'applicazione di una misura cautelare. Richiesta accolta dal gip del Tribunale di Avellino, Giulio Argenio, che ha disposto per entrambi gli arresti domiciliari.

Ora l'inchiesta si allarga con l'iscrizione dei due nuovi indagati, chiamati a chiarire la propria posizione davanti al pubblico ministero.