Avellino, tenta di truffare l'ex con una scrittura privata: condannato avvocato Il noto civilista era stato accusato di falso per aver indotto in errore il magistrato

di Paola Iandolo

Tenta di truffare l'ex moglie con una scrittura privata, dichiarata falsa: condannato noto avvocato civilista. Il tribunale di Avellino ha condannato a un anno di reclusione, con pena sospesa e attenuanti generiche, un avvocato civilista della città. Era accusato di falso ideologico: avrebbe indotto in errore il magistrato che emise un decreto ingiuntivo contro l'ex moglie, insegnante, usando una scrittura privata con cui pretendeva 200mila euro. Da quel decreto sono derivati tre pignoramenti, compreso quello di un quinto dello stipendio dell'insegnante. La sentenza, del giudice Fabrizio Ciccone, è stata emessa a fine dopo nove anni di denunce, decine di procedimenti civili e penali.

La separazione

La vicenda comincia nel 2017 quando C.R. scopre una relazione del marito con una collaboratrice del studio legale. Alcuni messaggi su WhatsApp lo confermano. Lei chiede subito la separazione e in meno di quindici giorni i due si dividono. L'avvocato lascia la casa in cui la coppia viveva da trent'anni. Il matrimonio finisce, ma innesca subito una battaglia civile per ottenre dei beni. Nel giudizio di separazione consensuale il legale prova a far valere una scrittura privata: C.R. si sarebbe impegnata a versare 200mila euro se non avesse restituito i beni rimasti nella casa coniugale. L'allora presidente del tribunale, Vincenzo Beatrice, dichiara la questione inammissibile. L'avvocato avvia allora una causa autonoma per ottenere i beni.

La consulenza grafologica e la firma sul foglio in bianco

Ma dal processo emerge che l'avvocatocivilista approfittando della fiducia della moglie, l'avrebbe indotta a firmare un foglio in bianco, poi compilato a suoo favore. La donna e il suo legale lo dimostrano con una consulenza grafologica: la firma di C.R. è autentica, ma è stata apposta prima che il testo fosse scritto. A gennaio 2026 si chiude il procedimento civile. Il giudice Sossio Pellecchia dichiara falsi la scrittura privata e il suo contenuto. Precisa che l'atto è inesistente quanto alla capacità di produrre effetti giuridici e che nessuna seconda scrittura può avere funzione sanante, confermativa o sostitutiva. Il professionista ha proposto appello.

La condanna penale in primo grado

Poi la sentenza penale di condanna emessa a fine ottobre con la quale il giudice Fabrizio Ciccone, condanna ad un anno di reclusione pena sospesa dopo il riconoscimento delle attenuanti generiche, per il civilista avellinese accusato di falso ideologico per induzione in errore di magistrato che ha emesso il decreto ingiuntivo a causa della scrittura privata che farà scattare tre pignoramenti nei confronti dell’ex moglie. L'insegnante è assistita dagli avvocati Giancarlo e Alex Saveriano nei procedimenti ancora in corso. Non è escluso il ricorso contro la condanna di primo grado.





