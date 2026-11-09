Bomba a Ranucci: per gli irpini coinvolti fissato il ricorso in Cassazione Non è escluso che il pm possa chiedere il giudizio immediato per gli irpini coinvolti

di Paola Iandolo

Bomba al giornalista Sigfrido Ranucci: i due presunti esecutori materiali, dopo il rigetto della richiesta di attenuazione della misura, puntano tutto sull'udienza fissata davanti ai giudici della Corte di Cassazione il 29 gennaio 2027. A presentare l'istanza per padre e figlio, Antonio Passariello e Pellegrino D’Avino, i loro legali. Il terzo irpino coinvolto nella vicenda, Saverio Mutone, è difeso dall'avvocato Carolina Schettino. La quarta coinvolta è la compagna di Pellegrino D'Avino, Marika De Filippis, ai domiciliari. Ricordiamo che i tre - difesi dagli avvocati Antonio Falconieri, Generoso Pagliarulo e Carolina Schettino - sono accusati di aver piazzato la bomba davanti all'abitazione del giornalista Rai.Il Gip del Tribunale di Roma - a fine agosto - ha rigettato l’istanza di attenuazione della misura cautelare per i due indagati, considerati gli esecutori materiali dell’attentato avvenuto il 16 ottobre 2025 davanti all’abitazione di Torvajanica di Sigrido Ranucci. Possibile che il pm di Roma possa chiedere il giudizio immediato per loro.

Il possibile movente

Nel corso dell'udienza l'imprenditore di origini salernitane “ha parlato di un riscatto sociale di cui sentiva il bisogno dopo le note vicende giudiziarie che lo hanno coinvolto”, hanno spiegato i difensori parlando del rapporto di amicizia con l’ormai ex conduttore di Report, rimosso dalla Rai nei giorni scorsi. Lavitola, secondo quanto riferito dai legali, avrebbe ammesso di avere tratto un vantaggio personale da quella relazione: “Con Ranucci c’era un grande rapporto di amicizia e speravo che questo rapporto potesse riabilitare anche la mia figura con un riscatto sociale per me”. Per i difensori si sarebbe trattato di un beneficio personale, ma diverso dal movente contestato dall’accusa.

Le distanze sulla scelta di utilizzare un ordigno

Il passaggio particolarmenre significativo riguarda le modalità esecutive dell'azione intimidatrice. Secondo gli avvocati, Lavitola “si è assunto ogni responsabilità sulle modalità esecutive del delitto”, precisando che “l’idea della bomba apparteneva a Gomes”, tuttora in Africa e per questo la procura di Roma ha firmato una richiesta di estradizione. Ma la procura Capitolina però, ha fatto anche un’altra mossa. Una richiesta di “internazionalizzazione” relativa al mandato d’arresto, per fare in modo che l’atto venga reso valido e legalmente riconosciuto in un Paese estero. Lavitola avrebbe spiegato di avergli affidato un incarico senza indicargli modalità operative precise. “Gli aveva detto che avrebbe fatto a modo suo, forte della propria esperienza nel settore della sicurezza internazionale e militare“, ha riferito l’avvocato Sergio Cola. Circostanza quest'ultima riferita anche dagli uomini che durante l'interrogatorio hanno sostenuto davanti ai pm di non aver mai conosciuto direttamente Lavitola e di aver ricevuto da Tavares l’indicazione di piazzare una bomba.