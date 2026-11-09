Avellino: alle 22.30 c'è "0825" su OttoChannel - Canale 16 Per intervenire in diretta telefonica 0825/23743, per whatsapp 3428725223

Alle 22.30, su OttoChannel - Canale 16, nuovo appuntamento con "0825" per l'analisi di Benevento-Avellino e il percorso nella seconda pausa del campionato con i lupi in zona playoff che torneranno in campo solo domenica 22 (ore 15) al "Partenio-Lombardi" per sfidare il Mantova. Primo collegamento con la trasmissione già durante "Ottogol" (ore 20.30) sul canale 16 del digitale terrestre e su ottochannel.tv.

Per intervenire nel corso della puntata

Conduce Carmine Quaglia, in studio Annibale Discepolo e mister Eduardo Imbimbo. Per intervenire in diretta telefonica è a disposizione il numero 0825/23743. È possibile interagire con lo studio anche inviando sms e messaggi WhatsApp al 342/8725223.