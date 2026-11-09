Si perdono sul monte Termino: ritrovati due escursionisti Le ricerche

Nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 8 novembre 2026 intorno alle ore 18:00, il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino è stato allertato per la ricerca di due escursionisti, un ragazzo e una ragazza, che avevano perso l'orientamento nella zona di Ripa della Falconara, sul Monte Terminio.

L'allarme

A far scattare l'allarme sono state alcune persone che, trovandosi nella parte alta rispetto alla posizione dei due escursionisti, hanno udito delle voci che chiedevano aiuto, provenienti probabilmente da una vallata particolarmente impervia. Da qui la richiesta di intervento ai soccorritori.

Indie giovani dispersi

I due giovani, provenienti rispettivamente da Battipaglia e San Giuseppe Vesuviano, nonostante fossero muniti di dispositivi per la localizzazione, con il sopraggiungere dell'oscurità non erano riusciti a individuare il percorso per fare ritorno autonomamente.

L'intervento

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Montella, insieme alle squadre del Soccorso Alpino e Speleologico e ai Carabinieri, dando avvio alle operazioni di ricerca.

La scomparsa

I due escursionisti sono stati successivamente individuati e raggiunti dai soccorritori. Entrambi erano in buone condizioni di salute e non presentavano ferite né necessitavano di assistenza sanitaria.

Il recupero

Una volta recuperati, sono stati accompagnati fino alle rispettive autovetture, facendo così rientro autonomamente.

Il lieto fine

L'intervento si è concluso positivamente, grazie alla collaborazione e al coordinamento tra le diverse componenti impegnate nelle operazioni di soccorso.