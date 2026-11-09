Anna Diglio Nardone: "La solidarietà non si racconta soltanto: si vive" Straordinaria iniziativa dell'associazione italiana familiari e vittime strada a Serino

L'associazione italiana familiari e vittime strada ha vissuto con la sua presenza a Serino una giornata speciale, una di quelle che ti entrano nel cuore e ti fanno comprendere, concretamente, il vero significato di una parola troppo spesso pronunciata e non sempre vissuta: solidarietà.

"A Serino - afferma Anna Diglio Nardone, presidente provinciale di Avellino dell’associazione italiana familiari e vittime della strada - abbiamo scritto una piccola, grande pagina di storia, dando vita al primo appuntamento dedicato a Tommaso.

In appena una settimana, grazie alla volontà, alla collaborazione e soprattutto al cuore di tante persone, è stato possibile organizzare “Tutti insieme con Tommaso”, una giornata di sport, amicizia, emozioni e condivisione.

Vedere così tante persone stringersi intorno a Tommaso, vedere i giovani piloti esibirsi per lui, vedere sorrisi, entusiasmo e tanta partecipazione, mi ha riempito il cuore.

Un ringraziamento speciale va a tutti i giovanissimi piloti che hanno voluto essere protagonisti di questa giornata: Giulio Sesa, Viera insieme Angelo Sansano, i cuginetti Antonio e Angelo Vincenzo Imbriale e il piccolo Mario, appena cinque anni, che ha conquistato tutti con la sua presenza.

Un grazie particolare anche a Vincenzo Napolillo, fiduciario provinciale Aci di Avellino, per la sua presenza e per le parole di apprezzamento rivolte a questa iniziativa.

Ma oggi il ringraziamento più grande va alla famiglia di Tommaso un plauso speciale va al presidente dell'associazione Angry rappresentata oggi dal vice presidente Giovanni Del Vecchio promotore di questa meravigliosa giornata insieme ai soci, che, in pochissimi giorni, sono riusciti a mettere in piedi un evento curato nei dettagli e perfettamente organizzato, dimostrando grande sensibilità e soprattutto un profondo legame di amicizia nei confronti di Tommaso.

A tutte le persone che hanno creduto in questa giornata, a chi ha collaborato, a chi si è impegnato e a chi, semplicemente, ha scelto di esserci, Grazie

Da 28 anni porto avanti la mia missione, nel ricordo di mio figlio Giovanni. Una missione che nasce dal dolore, ma che ogni giorno cerca di trasformarlo in qualcosa di buono, in un messaggio di vita, di amore e di solidarietà.

Oggi, guardando tutto questo, ho sentito che il cammino intrapreso tanti anni fa continua ad avere un senso. Perché il sacrificio di Giovanni non deve essere dimenticato. Perché il suo ricordo deve continuare a vivere attraverso gesti concreti, attraverso l’amicizia, l’attenzione verso gli altri e la capacità di unire le persone. E oggi, a Serino, tutto questo è accaduto.

Grazie Tommaso, perché attraverso te abbiamo riscoperto ancora una volta quanto sia bello stare insieme.



E grazie a tutti: oggi non abbiamo semplicemente organizzato un evento sportivo. Abbiamo dimostrato che quando il cuore si mette in moto, non esistono ostacoli. La solidarietà non si racconta soltanto: si vive.Giovanni, questa missione continua".