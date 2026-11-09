Potatura alberi, via ai lavori in via Matteotti e via Cassitto: scattano divieti L'ordinanza del Comune di Avellino

Hanno preso il via oggi lunedì 9 novembre 2026, alle ore 7, gli interventi di potatura degli alberi lungo corso Europa ad Avellino. Le operazioni interesseranno il tratto compreso tra l’intersezione con via Matteotti e quella con viale Cassitto.

Il tratto interessato

Le attività riguarderanno esclusivamente l’area indicata lungo corso Europa. L’intervento proseguirà fino al completamento dei lavori, senza che nel testo siano specificati tempi conclusivi diversi o ulteriori provvedimenti collegati alla circolazione.

La potatura rientra nel programma di manutenzione del patrimonio arboreo cittadino. L’obiettivo dell’attività è intervenire sugli alberi presenti lungo uno dei principali assi viari cittadini, nell’ambito delle iniziative dedicate alla cura del verde pubblico.

Il coordinamento

Gli interventi saranno seguiti dall’assessore al Verde pubblico e cura della città, Enza Ambrosone. Le operazioni inizieranno nella fascia mattutina e continueranno fino alla conclusione delle attività previste nel tratto compreso tra via Matteotti e viale Cassitto.