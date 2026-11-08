Polizia in lutto: è morto Fabrizio Gallotti ex questore ad Avellino Dolore e cordoglio anche tra gli agenti irpini

E' deceduto il Dirigente Generale della Pubblica Sicurezza Fabrizio Gallotti già questore della Provincia di Avellino. Il Questore, i Funzionari e il personale della Questura di Avellino porgono la loro sentita e commossa vicinanza alla famiglia Gallotti. I funerali saranno celebrati alle ore 11 di domani 9 novembre nella Chiesta San Francesco di Tivoli.

Il curriculum

Gallotti ha lavorato per anni nella Polizia di Stato fino a raggiungere la qualifica di dirigente superiore e la nomina a dirigente generale di pubblica sicurezza. Nella sua carriera ha guidato le questure di Grosseto e di Avellino. A Roma ha diretto l'Ufficio Stranieri e il commissariato Trevi Campo Marzio. Nel 2011 è passato al Ministero dell'Interno per svolgere compiti ispettivi e di consulenza. Una volta a risposo, nel 2021, ha assunto la guida del Rotary Club di Tivoli, promuovendo iniziative di inclusione sociale e informatica. Gallotti lascia la moglie Fiorella e i tre figli Daniele, Michele e Gabriele.