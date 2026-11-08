Incidente stradale nella notte, Tommaso muore a 26 anni: San Martino in lacrime La tragedia di Tommaso Migliozzi originario di Airola ma residente a San Martino Valle Caudina

Tommaso Migliozzi, 26 anni, originario di Airola e residente a San Martino Valle Caudina, è morto in un incidente stradale all'altezza del ristorante KM 237. Il tragico evento si è verificato oggi. La comunità locale ha deciso di non annullare la Festa di San Martino e la Sagra del Cicatiello, che si svolgeranno comunque, ma in forma raccolta.

Le dinamiche dell’incidente sulla provinciale

Il giovane era alla guida di una Fiat Punto blu. Per cause ancora da accertare, avrebbe perso il controllo della vettura finendo contro un albero ai margini della carreggiata. Dopo l’urto l’auto si è ribaltata. I soccorritori hanno lavorato per estrarlo dalle lamiere, ma per lui non c’è stato nulla da fare.

Reazione della comunità e comunicato istituzionale

La notizia ha colpito il paese, dove Tommaso aveva i suoi affetti. Comune, Pro Loco, Parrocchia di San Giovanni Battista e San Martino Vescovo e Forum Giovani hanno diffuso un comunicato congiunto per esprimere vicinanza alla sorella, alla famiglia e agli amici.

Conferma della Festa di San Martino e Sagra del Cicatiello

Nello stesso testo, dopo una riflessione che definiscono «attenta e sofferta», i firmatari confermano la Festa e la Sagra. «Una comunità non è tale soltanto quando sa gioire insieme. Lo è, soprattutto, quando sa stringersi attorno a chi soffre», scrivono. E ancora: «Proseguire non significa dimenticare. Ritrovarsi non significa essere indifferenti». Alla cittadinanza chiedono di vivere le iniziative con rispetto e raccoglimento, tenendo presente il lutto della famiglia.

L’Amministrazione comunale ha proclamato il lutto cittadino per le ore dei funerali. Il comunicato si chiude così: «Perché San Martino è una grande famiglia. E una famiglia, soprattutto nel dolore, non lascia indietro nessuno».