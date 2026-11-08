Terremoto in Irpinia, lieve scossa nella notte a Lioni Il sisma di lieve magnitudo è stato registrato poco prima della mezzanotte

Un terremoto di magnitudo ML 1.4 è avvenuto nella zona: 2 km SW Lioni (Avellino) poco prima della mezzanotte. I sismografi dell'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia hanno registrato il lieve evento tellurico il 07-11-2026 alle ore 23:47:40 (UTC +01:00) ora italiana con coordinate geografiche (lat, lon) 40.8653, 15.1742 ad una profondità di 13 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.

Tre scosse lievi in 24 ore in Campania

Ieri sono state tre le lievi scosse registrate in Campania, di cui due in Irpinia e una nel salernitano. Un terremoto di magnitudo ML 0.9, infatti, è avvenuto nella zona: 1 km NW Sturno (AV), nella notte del 7 novembre alle ore 04:29:31 (UTC +01:00) ora italiana con coordinate geografiche (lat, lon) 41.0298, 15.0987 ad una profondità di 11 km.

Il terremoto nella notte di ieri a Sturno: lieve scossa di magnitudo ridotta

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma. Si tratta di un lieve evento tellurico di magnitudo ridotta, ma monitorato e registrato dalle strumentazioni dell'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Ieri mattina un terremoto di magnitudo ML 2.3 è avvenuto nella zona: 2 km SE Montesano sulla Marcellana (SA), poco prima delle ore otto alle ore 07:56:51 (UTC +01:00) ora italiana, con coordinate geografiche (lat, lon) 40.2640, 15.7105 ad una profondità di 9 km. Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma