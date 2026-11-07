Benevento-Avellino, Nesta: "Serve un salto di qualità mentale" "Pari giusto, ma a prescindere bisogna migliorare"

Al termine del derby contro il Benevento, Nesta analizza la prestazione della sua squadra, soffermandosi soprattutto sulla tenuta mentale e sulla necessità di compiere un salto di qualità per poter coltivare ambizioni importanti. Il tecnico riconosce i meriti degli avversari, ma non nasconde le difficoltà emerse nel corso della gara: "Siamo partiti anche bene, nei primi 25 minuti potevamo segnare. Poi abbiamo perso due palloni stupidi e loro hanno preso coraggio. Il salto di qualità lo faremo quando saremo più solidi mentalmente, senza spaventarci dopo aver commesso alcuni errori. Purtroppo siamo questi: a volte siamo travolgenti, altre meno. Ma dobbiamo fare questo salto di qualità mentale se vogliamo davvero essere ambiziosi". Sul risultato e sull’andamento della partita, Nesta aggiunge: "Il punto è giusto, ci sta. È comunque un derby, una gara di agonismo, ma a prescindere dal risultato bisogna migliorare. Siamo una squadra particolare, la difficoltà è fare questo salto di qualità. Se riusciamo a superare questo step, faremo un grande campionato, altrimenti galleggeremo in classifica". Non manca un commento sull’assenza dei tifosi, che ha inevitabilmente tolto qualcosa all’atmosfera della sfida: "Un derby senza tifosi è una sconfitta. Incide certamente la loro assenza: una trasferta così vicina sarebbe stata bellissima. È una sconfitta per tutti".