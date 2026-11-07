Agricoltura in grave difficoltà: necessario dichiarare stato di crisi comparto Appello del "Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati della Provincia di Avellino"

Il Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati della Provincia di Avellino, nell'esercizio del proprio ruolo istituzionale di rappresentanza e tutela del settore agricolo e rurale, richiama l'attenzione del Governo, delle Regioni e di tutte le Autorità competenti sulla drammatica situazione economica che sta interessando l'intera filiera agroalimentare.

Il continuo incremento dei costi dei carburanti, dell'energia, dei fertilizzanti, dei mangimi e delle altre materie prime indispensabili all'attività produttiva sta determinando una progressiva erosione della redditività delle aziende agricole, molte delle quali sono oggi nell'impossibilità di sostenere i costi di produzione e di garantire la continuità aziendale.

Tale situazione non rappresenta più una contingenza temporanea, ma una vera e propria crisi strutturale che rischia di compromettere la sopravvivenza di numerose imprese agricole, con inevitabili ripercussioni sull'occupazione, sulla tutela del territorio, sulla sicurezza alimentare e sull'equilibrio socioeconomico delle aree rurali.

Per queste ragioni, il Collegio ritiene indispensabile che venga formalmente riconosciuto e dichiarato lo stato di crisi del comparto agricolo, accompagnato dall'adozione di misure straordinarie e strutturali capaci di garantire la sostenibilità economica delle imprese e la continuità delle produzioni.

L'agricoltura non rappresenta soltanto un settore economico strategico, ma un presidio essenziale per la salvaguardia dell'ambiente, del territorio e dell'interesse collettivo.

Sostenere oggi le aziende agricole significa tutelare il futuro delle comunità, assicurare la produzione alimentare nazionale e preservare un patrimonio di competenze, tradizioni e valori che costituisce una risorsa insostituibile per il Paese.

Il Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati della Provincia di Avellino auspica pertanto un intervento tempestivo e concreto delle Istituzioni affinché siano adottate politiche di lungo periodo in grado di restituire stabilità, competitività e prospettive di sviluppo all'intero comparto agricolo.