Carabinieri in lutto per la morte del Brigadiere capo Penna: aveva 43 anni Montoro in lacrime: addio ad un vero Servitore dello Stato, Michele Penna lascia moglie e figli

Carabinieri in lutto per la morte di Michele Penna, Brigadiere Capo Q.S. dell’Arma dei Carabinieri, che è venuto a mancare a soli 43 anni, lasciando un vuoto immenso tra i familiari, gli amici e quanti hanno avuto la fortuna di conoscerlo.

Ondata di commozione nel montorese per la morte del giovane militare, particolarmente amato e stimato dalla sua comunità.

Addio ad un vero Servitore dello Stato

Michele non era soltanto un carabiniere. Era un marito, un padre, un figlio della propria terra. Un uomo che, attraverso il proprio lavoro e la propria dedizione, aveva fatto del senso del dovere e dell’impegno valori fondamentali della sua esistenza. Michele Penna aveva solo anni 43 e lascia la moglie Donatella Bruno, i figli Samuele ed Emma, i fratelli Nicola e Gerardo, la sorella Rosa, i cognati, i nipoti e i parenti tutti.

La camera ardente e i funerali

La camera ardente è stata allestita presso la Casa Funeraria Fiore, in via Dei Due Principati 66/1, a Mercato San Severino.

L’ultimo saluto a Michele si terrà domenica 8 novembre, alle ore 16:00, nella Chiesa di San Valentiniano a Banzano di Montoro. Successivamente, la salma sarà tumulata nel cimitero di Banzano.

Oggi Montoro perde un suo figlio, un uomo in divisa e soprattutto una persona amata. Resta il ricordo di Michele, il suo impegno, il suo sorriso e l’affetto di chi continuerà a portarlo nel cuore.