Caritas Avellino: nuove iniziative di solidarietà per chi vive in difficoltà Lunedì 9 novembre la conferenza stampa alla cittadella della carità

La solidarietà diventa impegno concreto e la generosità di una comunità si traduce in nuove opportunità di sostegno per chi vive situazioni di fragilità.

Lunedì 9 novembre, alle ore 10.30, presso la Cittadella della Carità, in via Morelli e Silvati ad Avellino, si terrà una conferenza stampa nel corso della quale il direttore della Caritas Diocesana di Avellino, Antonio D'Orta, illustrerà le nuove iniziative promosse dall'organismo pastorale della Diocesi, a partire dall'Emporio Solidale, un progetto che punta a rafforzare la rete di aiuto e vicinanza alle famiglie e alle persone in difficoltà. Nel corso dell’incontro sarà anche presentata la trentesima edizione della Colletta Alimentare che si svolgerà sabato 14 novembre.

L'incontro sarà l'occasione per presentare i nuovi servizi, illustrarne finalità e modalità di funzionamento e raccontare una rete di solidarietà che, attraverso la partecipazione e la condivisione, continua a crescere al servizio della comunità.

La conferenza stampa sarà anche un momento per valorizzare il ruolo di quanti, spesso lontano dai riflettori, contribuiscono ogni giorno a trasformare la solidarietà in gesti concreti, offrendo risposte ai bisogni di chi attraversa momenti di difficoltà.