Da Napoli all'Irpinia, il sogno di Rayssa e l'orgoglio di Villanova del Battista Il sindaco Ernesto Iorizzo: "Esempio di accoglienza e integrazione dalle aree interne"

Dalla prima fascia conquistata a soli 13 anni a Mirabella Eclano al nuovo importante traguardo nazionale. La sua storia è anche un esempio di integrazione, accoglienza e valorizzazione delle aree interne.

Dalla provincia di Napoli al cuore dell’Irpinia, portando con sé sogni, ambizioni e una bellezza che negli anni le ha regalato importanti soddisfazioni. È la storia di Rayssa Speculatore, giovane ragazza, origini napoletane che, insieme alla sua famiglia, qualche anno fa ha scelto di trasferirsi a Villanova del Battista, piccolo centro dell’Irpinia che oggi rappresenta la sua casa e il luogo in cui ha continuato a coltivare le proprie aspirazioni.

A soli 18 anni, Rayssa può già vantare un percorso significativo nel mondo dei concorsi di bellezza, con diversi titoli conquistati e un’esperienza iniziata quando era ancora giovanissima.

Il suo primo importante riconoscimento è arrivato proprio in Irpinia, a Mirabella Eclano, dove all’età di appena 13 anni si è aggiudicata il titolo di Miss Venere Irpina. Un primo successo che ha segnato l’inizio di un percorso ricco di emozioni, nuove esperienze e soddisfazioni.

Oggi, a cinque anni da quella prima affermazione, arriva un altro importante traguardo: Rayssa conquista la ribalta della rivista nazionale “Ciao Donna”, un riconoscimento che rappresenta un’ulteriore tappa del suo cammino e che porta il suo nome, la sua storia e il territorio irpino all’attenzione di un pubblico più ampio.

Dietro i risultati raggiunti c’è una giovane ragazza che ha saputo mettersi in gioco, affrontare nuove esperienze e credere nelle proprie possibilità.

La sua storia, però, va oltre il mondo della bellezza e dei concorsi: racconta anche un aspetto importante del nostro territorio, quello dell’accoglienza e delle nuove opportunità che possono nascere nelle aree interne.

La scelta della famiglia Speculatore di trasferirsi da Napoli a Villanova del Battista diventa, infatti, un esempio di come l’Irpinia possa rappresentare un luogo in cui ricominciare, costruire il proprio futuro e trovare una dimensione di vita diversa, senza rinunciare ai propri sogni.

Un fenomeno che merita attenzione in un momento storico in cui tanti piccoli comuni combattono contro lo spopolamento. Le aree interne non devono essere considerate soltanto territori in difficoltà, ma anche luoghi capaci di accogliere nuove famiglie, offrire qualità della vita e diventare una concreta opportunità per chi sceglie di viverci.

A segnalarci e a sottolineare il valore di questa storia è il sindaco di Villanova del Battista, Ernesto Iorizzo, che esprime il proprio apprezzamento per il percorso della giovane e per la scelta della sua famiglia:

"La storia di Rayssa è motivo di orgoglio per tutta la comunità di Villanova del Battista. È bello vedere come una famiglia proveniente da una importante realtà come Napoli abbia scelto il nostro piccolo paese per costruire il proprio futuro e come una giovane ragazza, cresciuta anche nel nostro territorio, riesca oggi a raggiungere traguardi importanti.

La sua affermazione rappresenta un messaggio positivo per tutta l’Irpinia: le nostre aree interne non sono soltanto territori da preservare, ma luoghi capaci di accogliere, far crescere talenti e offrire opportunità. Abbiamo bisogno di famiglie, giovani ed energie nuove che scelgano di vivere i nostri borghi e contribuire al loro futuro.

A Rayssa vanno i complimenti e l’augurio di raggiungere tanti altri successi, portando con sé anche il nome di Villanova del Battista".

Parole che danno ulteriore significato al percorso di Rayssa e che mettono in evidenza quanto sia importante investire sui giovani e creare le condizioni affinché i piccoli comuni possano continuare a vivere e a crescere.

La vicenda di Rayssa assume così un significato ancora più bello: una ragazza dalle origini napoletane che ha trovato in Irpinia un ambiente nel quale crescere e affermarsi, portando con sé un pezzo della propria storia e diventando, allo stesso tempo, espressione del territorio che l’ha accolta.

Da Mirabella Eclano, dove a soli 13 anni conquistava la sua prima fascia, fino alle pagine di una rivista nazionale a 18 anni, il suo percorso è la dimostrazione che i sogni non conoscono confini geografici e che anche dai piccoli borghi possono arrivare storie capaci di farsi conoscere ben oltre i confini locali.

Villanova del Battista può dunque festeggiare una giovane protagonista che, con i suoi traguardi, porta in alto anche il nome dell’Irpinia.

Perché la bellezza non è soltanto una questione di immagine: è anche una storia di radici, accoglienza, opportunità e legame con una terra che, attraverso i suoi giovani e le famiglie che scelgono di viverla, continua a raccontare il proprio futuro.