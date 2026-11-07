La Sagra delle Sagre: "Così si rilancia il turismo" Nel centro storico di Sant'Angelo dei Lombardi da venerdì 13 a domenica 15 novembre

Al Circolo della Stampa di Avellino è stata presentata la venticinquesima edizione della Sagra delle Sagre, in programma nel prossimo weekend, da venerdì 13 a domenica 15 novembre, nel centro storico di Sant'Angelo dei Lombardi. Rassegna di artigianato, arte e folklore e vetrina del turismo con enogastronomia e cultura: "La Sagra delle Sagre è nata proprio con questo obiettivo, favorire le condizioni di una vetrina del territorio per turismo ed enogastronomia, cultura, folklore e anche siti storico-culturali come l'Abbazia del Goleto. - ha spiegato il presidente della Pro Loco Alta Irpinia, Tony Lucido - È l'opportunità che abbiamo colto anni fa con un progetto che ha raggiunto il venticinquesimo anno. Siamo alle nozze d'argento. Contiamo di andare avanti ancora per molto tempo rinnovando le persone che vorranno accompagnarci e poi sostituirci nel tempo. È un'opportunità da non trascurare. Scoprire che all'interno delle zone che si vogliono far desertificare ci sono occasioni per riscoprire radici, legami e la tipicità straordinaria delle zone".

"Dimensione con storia e cultura"

Le novità per la venticinquesima edizione: "Abbiamo uno stand per i celiaci e per quanti hanno una intolleranza, abbiamo il Liceo Classico che accompagnerà i partecipanti. Avremo esperienze anche da altre regioni, dalla Puglia, Basilicata e Calabria come per il pane, tartufo e vino. C'è una marcia in più rispetto al passato. Le persone sanno che nelle aree interne si trova ancora chi dice buongiorno, chi li accompagna e chi fa percepire con la propria umanità un territorio diverso, che vuole resistere con una dimensione umana con tradizione, storia e cultura", ha aggiunto Lucido.