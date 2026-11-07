Benevento-Avellino: la probabile formazione biancoverde Alle 19.30 la sfida al "Vigorito" per l'undicesima giornata del campionato di Serie B

Alle 19.30 sarà calcio d'inizio per Benevento-Avellino e appare presumibile la continuità di formazione per i lupi, reduci dall'ottima prova con il Pisa. Il 2-0 sui toscani con Palumbo regista e Di Maggio mezzala destra apre alla conferma della mediana, ma anche negli altri ruoli. Davanti a Martinelli tra i pali, la linea difensiva sarà composta da Izzo, Venturi ed Enrici. A centrocampo, con Palumbo play, negli spot di mezzala ci saranno Di Maggio a destra e Besaggio a sinistra con Missori e Moruzzi sulle fasce. Russo e Cheddira saranno i due attaccanti nell'ormai classico 3-5-2 biancoverde. Niente convocazione per Simic, bloccato da un trauma distorsivo contusivo alla caviglia sinistra rimediato nella rifinitura.

Così verso la sfida al "Vigorito"

Avellino (3-5-2): Martinelli; Izzo, Venturi, Enrici; Missori, Di Maggio, Palumbo, Besaggio, Moruzzi; Russo, Cheddira. All. Nesta. A disp. Iannarilli, Sala, Di Bitonto, Palmiero, Pandolfi, Biasci, Faticanti, Sounas, Cancellotti, Adamo, Di Paolo, Favilli (tribuna per Berenbruch e Sassi a causa del numero limite di calciatori tra campo e panchina, 23)