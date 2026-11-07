Terremoto in Campania: lievi scosse tra Irpinia e provincia di Salerno Due i lievi eventi tellurici registrati dall'INV tra Sturno e Montesano sulla Marcellana

La terra trema in Campania, doppia scossa tra notte e alba tra Irpinia e Salernitano. Un terremoto di magnitudo ML 0.9 è avvenuto nella zona: 1 km NW Sturno (AV), la scorsa notte alle ore 04:29:31 (UTC +01:00) ora italiana con coordinate geografiche (lat, lon) 41.0298, 15.0987 ad una profondità di 11 km.

Il terremoto nella notte a Sturno: lieve scossa di magnitudo ridotta

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma. Si tratta di un lieve evento tellurico di magnitudo ridotta, ma monitorato e registrato dalle strumentazioni dell'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia.

Il secondo terremoto in provincia di Salerno

Un terremoto di magnitudo ML 2.3 è avvenuto nella zona: 2 km SE Montesano sulla Marcellana (SA), poco prima delle ore otto alle ore 07:56:51 (UTC +01:00) ora italiana, con coordinate geografiche (lat, lon) 40.2640, 15.7105 ad una profondità di 9 km. Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.