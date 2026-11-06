Scandone Avellino: ufficiale l'ingresso di Nicola Savoldelli nel roster Il playmaker: "Non vedo l’ora di iniziare e dare il mio contributo sul campo"

Nicola Savoldelli è un nuovo giocatore della Scandone Avellino. Il playmaker bergamasco classe '97 entra nel pacchetto esterni del roster a disposizione di coach Ciro Dell'Imperio. "Sono molto felice di essere arrivato ad Avellino. Credo sia la scelta giusta nel momento giusto della mia carriera. - ha affermato Savoldelli - Ho trovato un progetto nel quale credo e sono convinto che questa esperienza possa aiutarmi a compiere un ulteriore salto di qualità. Voglio mettere le mie caratteristiche al servizio della squadra e contribuire al raggiungimento degli obiettivi che ci siamo prefissati. Ho sempre seguito la Scandone e, dentro di me, ho immaginato che un giorno avrei indossato questa maglia. Oggi quella sensazione è diventata realtà: far parte di una società con questa storia è motivo di grande orgoglio. Non vedo l’ora di iniziare e dare il mio contributo sul campo".

Il comunicato del club irpino

La Scandone Avellino comunica di aver raggiunto un accordo con Nicola Savoldelli, nuovo rinforzo per il reparto esterni della formazione allenata da coach Ciro Dell’Imperio. Playmaker bergamasco, nato il 15 maggio 1997, Savoldelli porta in biancoverde una consolidata esperienza tra Serie A2 e Serie B. È un regista capace di affiancare alla costruzione del gioco l’iniziativa personale, efficace nell’alzare il ritmo in transizione e nel leggere le opportunità per i compagni. Completa il suo profilo la capacità di contribuire a rimbalzo anche dalla posizione di esterno.

Cresciuto nel settore giovanile della Bluorobica Bergamo, ha completato una parte del percorso formativo alla Stella Azzurra Roma, conquistando lo scudetto Under 19 nel 2015. Ha inoltre vestito la maglia delle Nazionali giovanili italiane, partecipando all’Europeo Under 16 e al Mondiale Under 17. La sua carriera senior comprende le esperienze con Treviglio e NPC Rieti in Serie A2, oltre alle stagioni in Serie B con Valsesia, Fiorentina Basket, Pozzuoli e Bergamo. Nel biennio puteolano ha abbinato produzione offensiva e distribuzione del pallone, arrivando nella stagione 2020/21 a quasi 14 punti e 6,4 assist di media in regular season. Con Bergamo ha poi raggiunto la semifinale playoff nel 2022.

Dal 2022 al 2025 ha indossato la maglia della Pallacanestro Montecatini, diventandone capitano e collezionando 104 presenze in tre stagioni. Un percorso culminato nella conquista della Coppa Italia di Serie B Nazionale 2025, vinta al PalaDozza di Bologna nella finale contro Roseto. Nella stagione 2025/26 ha giocato a Monopoli, prima di approdare a marzo alla Pielle Livorno per la parte conclusiva del campionato. Con il suo arrivo, la Scandone aggiunge una soluzione in cabina di regia e amplia le possibilità di gestione del reparto esterni, puntando sulla conoscenza della categoria e sull’esperienza maturata dal giocatore in contesti competitivi.La società rivolge a Nicola un caloroso benvenuto e gli augura buon lavoro con la maglia biancoverde. Benvenuto ad Avellino, Nicola".