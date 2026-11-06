Mercogliano, omicidio Campanello: dopo 33 anni la Dda individua i mandanti Per la Dda i mandanti sarebbero stati esponenti del clan Mariano

di Paola Iandolo

Dopo 33 anni arriva una svolta nell’omicidio del sovrintendente della Polizia Penitenziaria Pasquale Campanello. Si tratta di un’indagine riaperta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli condotta dal Nic della Polizia Penitenziaria e coordinata dal pm antimafia Henry Jhon Woodcock che è emersa in un provvedimento relativo a delle vicende di usura dal gip di Napoli Luca Della Ragione.

Indagine che si inserisce nell’ambito di un’indagine, sempre coordinata dalla Dda di Napoli, per individuare autori e mandanti dell’omicidio del sovrintendente capo della Polizia penitenziaria Pasquale Campanello, ucciso l’8 febbraio 1993 a Torrette di Mercogliano. Uno dei tre arrestati, C. P., è indagato anche per il delitto maturato, secondo le ipotesi degli inquirenti, perché il clan Mariano riteneva di aver subito dei torti dagli agenti della Penitenziaria coordinati da Campanello, che era responsabile dei settori di Alta sicurezza del carcere di Poggioreale.