Benevento-Avellino: Simic ancora fuori dall'elenco dei convocati

Lorenco Simic resta fuori dall'elenco dei convocati diramato da Alessandro Nesta per la sfida Benevento-Avellino, in programma domani (ore 19.30) allo stadio "Ciro Vigorito". Trauma distorsivo contusivo alla caviglia sinistra per il difensore croato, davvero sfortunato nei primi mesi della stagione a causa di diversi infortuni rimediati.
L'elenco dei biancoverdi a disposizione
1 Iannarilli, 2 Missori, 3 Sala, 4 Izzo, 5 Di Bitonto, 6 Palmiero, 7 Pandolfi, 8 Di Maggio, 9 Cheddira, 10 Russo, 14 Biasci, 16 Faticanti, 18 Berenbruch, 20 Palumbo, 22 Sassi, 23 Venturi, 24 Sounas, 27 Moruzzi, 29 Cancellotti, 30 Adamo, 39 Besaggio, 50 Martinelli, 56 Enrici, 77 Di Paolo, 99 Favilli
Il report del club irpino
"Daniel Fila è alle prese con una lesione di alto grado a carico del flessore della coscia sinistra. Lorenco Simic ha rimediato in rifinitura un trauma distorsivo contusivo alla caviglia sinistra".