Avellino, da lunedì 16 i bus di Campetto Santa Rita si spostano all’Autostazione Saranno adottate tutte le ordinanze necessarie a disciplinare il trasferimento

Dal prossimo lunedì 16 novembre il terminal degli autobus di Campetto Santa Rita sarà definitivamente trasferito presso l’Autostazione AIR di via Fariello. Il trasferimento riguarderà tutte le corse in entrata e in uscita che attualmente utilizzano l’area.

Da lunedì 9 novembre ed entro domenica 15 saranno adottate tutte le ordinanze necessarie a disciplinare il trasferimento e la nuova organizzazione della viabilità e delle fermate.

Dal 16 novembre il nuovo assetto diventerà definitivamente operativo

Il risultato arriva al termine di un percorso di confronto avviato la scorsa estate dall’assessore alla Mobilità, Ettore Iacovacci, che ha promosso una serie di tavoli tecnici con SITA e con gli altri soggetti interessati, lavorando per individuare una soluzione condivisa.

Il trasferimento consentirà anche di migliorare le condizioni di accesso al trasporto pubblico per studenti e pendolari, che potranno usufruire di spazi più idonei e sicuri per le operazioni di salita e discesa dagli autobus, con ricadute positive anche sulla circolazione stradale e sul traffico cittadino.

Si tratta di un passaggio molto importante per la città di Avellino che potrà finalmente riappropriarsi di uno spazio strategico, liberandolo dalla funzione di terminal e rendendo possibile l’attuazione del progetto di riqualificazione già previsto per l’intera area.

