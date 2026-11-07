Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di manutenzione della galleria "Monteforte", nelle tre notti di lunedì 9, martedì 10 e mercoledì 11 novembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra AVELLINO ovest e Baiano, verso Napoli. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di AVELLINO ovest, percorrere la SS7 Nazionale delle Puglie verso Baiano e, dopo aver attraversato i centri abitati di Mugnano del Cardinale e Baiano, rientrare in A16 a Baiano.
Lavori in galleria a Monteforte: chiude di notte l'Autostrada ad Avellino
Lunedì e martedì. notte sarà chiuso il tratto di Avellino Ovest e Baiano
Avellino.