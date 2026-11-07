Blitz nel parco del Partenio: «Stop ai fuoristrada abusivi a Campo Maggiore» Controlli e multe della polizia di Stato

La Polizia di Stato, Questura locale e Polizia Locale in azione tra Avella (AV), Roccarainola (NA) e Montevergine per contrastare l’ingresso illecito di quad nel Parco Regionale del Partenio. I controlli, partiti in seguito agli episodi delle scorse settimane, hanno interessato le principali arterie stradali che conducono all’area protetta, tra cui la SS 347.

Incursioni di quad nell’area naturale di Montevergine e Campo Maggiore

A seguito del recente episodio relativo alle incursioni di alcuni quad presso l'area naturale protetta di Campo Maggiore a Montevergine (AV), nel Parco Regionale del Partenio, è stato predisposto un servizio di monitoraggio e prevenzione lungo il tragitto del baianese tra i comuni di Avella (AV) e Roccarainola (NA), lungo le arterie stradali che conducono alla predetta area naturale ed inoltre lungo il tragitto della SS 347, tramite l’impiego di pattuglie della locale Questura, del Commissariato di P.S. di Nola (NA), della Sezione Polizia Stradale di Avellino e della Polizia Locale di Mercogliano (AV).

Controlli e sanzioni alle porte del Parco Regionale

Nel corso del predetto servizio, sono stati effettuati numerosi controlli lungo le predette arterie stradali volti a prevenire l’accesso all’area faunistica protetta da parte dei mezzi predisposti per i percorsi fuoristrada; tale attività ha permesso di identificare diversi veicoli e conducenti ed elevare alcune sanzioni al Codice della strada.