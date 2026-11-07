Ariano: tre trasferimenti sanitari urgenti in poche ore tra cui un bambino Un sabato da codice rosso per l'ospedale Frangipane-Bellizzi

Giornata da codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Frangipane-Bellizzi di Ariano Irpino. Tre trasferimenti sanitari urgenti nel giro di poche ore che hanno visto attivamente impegnati vari reparti e sanitari della struttura arianese. Interventi gestiti in grande sinergia e tempestività di azione. Un sistema ben collaudato che ha mostrato ancora una volta tempismo e competenza, qualificando l'ospedale arianese tra le strutture più efficienti in Campania.

Tra le emergenza, il politrauma che ha riguardato un bambino caduto da cavallo trasferito in ambulanza ad Avellino sotto osservazione e nel pomeriggio il trasferimento in elicottero sempre verso la città ospedaliera di Avellino di un paziente di 63 anni.

L'uomo è stato trovato privo di coscienza a Montecalvo Irpino dai soccorritori del locale punto Stie, intervenuti tempestivamente, dopo essere stati allertati dalla centrale operativa di Avellino. Non è ancora chiaro agli inquirenti cosa sia realmente accaduto all'uomo, se si sia trattato di un incidente domestico o altro. Ci sono indagini in corso da parte dei carabinieri. I sanitari hanno riscontrato una grave emorragia cerebrale e fratture. E' stato intubato e trasferito d'urgenza. Anche in questo caso c'è stata una grande sinergia tra l'anestesia e rianimazione e il pronto soccorso che ha subito intuito la gravitò della situazione e richiesto l'intervento dell'elicottero. Condizioni piuttosto critiche, prognosi riservata.

Sul posto polizia e vigili urbani. A garantire le operazioni di atterraggio e decollo dell'eliambulanza i vigili del fuoco di Grottaminarda. Preziosa come sempre l'opera dell'istituto di vigilanza La Torre, con il personale in servizio, in questo sabato convulso all'interno del pronto soccorso arianese.