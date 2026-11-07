L'Avellino sfida il Benevento al Vigorito: la diretta del match Lupi a caccia della continuità nel derby

Al Vigorito si gioca l'attesissimo derby tra Benevento e Avellino, valido per l'undicesima giornata di campionato. I giallorossi sono a caccia del riscatto dopo la sconfitta di Cremona, mentre la truppa di Nesta vuole la continuità in seguito al successo casalingo col Pisa.

49' - Termina il primo tempo

48' - Occasionissima Benevento: Cherubini salta il portier ee calcia in porta, ma salva tutto Missori sulla linea con il tacco

46' - Palla di Vannucchi dalle retrovie, ci arriva Salvemini che si aggiusta il pallone e calcia di sinistra: blocca Martinelli

45' - Tre minuti di recupero

44' - Destro di Okereke che si spegne sul fondo

42' - Punizione di Cherubini, ci arriva Salvemini di testa: blocca Martinelli. Poi l'attaccante giallorosso viene ammonito perchè ferma la ripartenza dei lupi

38' - Problema fisico per Sernicola: Floro Flores inserisce al suo posto Romano

34' - Vannucchi blocca un tiro dalla distanza di Russo

22' - Angolo di Beruatto, colpo di testa di Kouan: palla fuori

21' - Colpo di testa di Saio sugli sviluppi di un calcio d'angolo: Martinelli devia in angolo con la punta delle dita

18' - Ci prova Palumbo dal limite: Vannucchi respinge

11' - L'arbitro conferma la decisione dopo il check del Var

10' - Palla di Palumbo al centro, ci arriva Missori che calcia in porta e segna: l'arbitro annulla per fuorigioco

3' - Palla persa da Sernicola, riparte l'Avellino con Missori che va alla conclusione: Vannucchi devia in angolo

1' - Comincia Benevento-Avellino!

19:33 - Sul Vigorito si abbatte un nubifragio al momento dell'ingresso delle squadre in campo. Nel frattempo, si osserva un minuto di raccoglimento per il calciatore spagnolo Alameda, deceduto nei giorni scorsi

Benevento-Avellino, il tabellino

BENEVENTO (4-3-3): Vannucchi; Sernicola, Scognamillo, Saio, Beruatto; Siatounis, Maita, Kouan; Cherubini, Salvemini, Okereke. A disp.: Esposito, Prisco, Caldirola, Lamesta, Dalle Mura, Mannini, Simonetti, Schimmenti, Romano, Mignani, Verdi, Tumminello. All.: Floro Flores

AVELLINO (3-5-2): Martinelli; Izzo, Venturi, Enrici; Missori, Di Maggio, Palumbo, Besaggio, Moruzzi; Cheddira, Russo. A disp.: Iannarilli, Sala, Di Bitonto, Palmiero, Pandolfi, Biasci, Faticanti, Sounas, Cancellotti, Adamo, Di Paolo, Berenbruch. All.: Nesta

Arbitro: Mariani di Aprilia. Assistenti: Galiberti di Seregno e Santarossa di Pordenone. Quarto ufficiale: Ursini di Pescara. VAR e AVAR: Piccinini di Forlì e Del Giovane di Albano Laziale