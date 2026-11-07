Ariano, lampioni sempre accesi h24 a Camporeale: appello al comune Ecco il punto esatto in cui ci è stato segnalato l'ennesimo e grave spreco

Ancora segnalazioni dall'area industriale di Camporeale ad Ariano Irpino. Stamane ci siamo recati sul posto dopo essere stati informati da due automobilisti, della perenne accensione dei lampioni un una vasta zona, adiacente l'impresa Madaco, alle spalle dell'impianto di depurazione, dove tra l'altro vi è una buca molto pericolosa. Un dissesto stradale che ha già causato danni alle auto in transito.

Per la verità in altri punti sempre dell'area Pip, l'area tecnica comunale, su nostra segnalazione all'assessore competente è intervenuta per verificare la situazione ed eliminare lo spreco.

Sono diversi giorni e forse settimane che non si riesce a risolvere il problema. Abitanti e imprenditori della zona lanciano un appello al comune affinchè si possa al più presto risolvere regolarizzare il funzionamento dei vari punti luce luto tutto il perimetro dalla zona Pip.