Palmiero dopo il derby: "All’Avellino serve uno step in più per crescere" Le parole del calciatore biancoverde sul pari rimediato a Benevento

Dopo il derby con il Benevento, anche Palmiero analizza la prestazione dell’Avellino, soffermandosi sul proprio contributo, sulla gestione del pallone e sulla crescita che la squadra deve ancora compiere: "Sono contento del contributo che sono riuscito a dare. Conta sempre farsi trovare pronti, conta il lavoro quotidiano e, quando ti viene data l’occasione di fare bene, devi essere pronto. Con il Pisa la squadra aveva fatto bene e, come si dice, squadra che vince non si cambia. Quindi magari mi aspettavo di partire dalla panchina. Rispetto a Chiavari un miglioramento c’è stato, avevamo approcciato bene. Non è facile venire qui e imporre il gioco. Abbiamo perso troppi palloni, bisogna migliorare nella gestione del possesso, perché dai nostri errori loro sono stati pericolosi". Infine, Palmiero condivide l’analisi del mister sulla necessità di compiere un ulteriore passo in avanti: "Come ha detto il mister, ci serve fare uno step in più di crescita".