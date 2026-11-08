Le foto di Benevento-Avellino 1-1: ora la sosta con la zona playoff Rivivi il match del "Ciro Vigorito" attraverso gli scatti di Mario Taddeo

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(In basso la fotogallery) Novanta minuti di battaglia: Benevento-Avellino era stata presentata così da Alessandro Nesta alla vigilia e il fattore pioggia ha reso ancora più epico il contesto gara al "Ciro Vigorito". Un punto in più per irpini e sanniti che alla seconda sosta Nazionali occupano un posto playoff con diverse squadre. La classifica inizia a prendere forma in una Serie B sempre più imprevedibile, ricca di pareggi verso la pausa del campionato e con un derby che ha garantito emozioni, episodi e jolly. L'Avellino ripartirà dopo una piccola fase di riposo con l'ulteriore altalena nella prestazione. Approccio ottimo, continuità fino al 30', poi il primo calo verso il finale del primo tempo, il gol subito all'ora di gioco, la reazione con il gol del pari nato anche con il cambio in mediana, minuti conclusivi con i rischi più che con le possibilità del blitz: tutto negli oltre 90 minuti del "Vigorito".