I pullman da campetto Santa Rita all'autostazione: "Più verde in città" Iacovacci: "Non toglieremo parcheggi, ma puntiamo sulla rigenerazione urbana"

Tra una settimana, lunedì 16, inizierà la delocalizzazione dei bus della SITA da campetto Santa Rita (piazzale della Resistenza) all'Autostazione dell'AIR Campania. L'amministrazione comunale di Avellino ha posto l'obiettivo di assicurare più verde nel capoluogo.

"Non toglieremo parcheggi, saranno migliorati"

Così si è espresso l'assessore ad Annona, attività produttive, sviluppo commerciale e artigianale al Comune di Avellino, Ettore Iacovacci: "l giorno 16 partirà la delocalizzazione dei bus da campetto Santa Rita all'autostazione dell'AIR Campania. Abbiamo programmato tutto ciò da diversi mesi con i fondi PRIUS (Programma di Rigenerazione Integrata Urbana Sostenibile, ndr). - ha spiegato - Puntiamo sulla rigenerazione urbana per rispondere ai cambiamenti climatici con l'estate che presenta temperature oltre i 40 gradi. Abbiamo pensato di creare delle aree verdi nella città. Inizieremo da campetto Santa Rita, si proseguirà con piazza Macello e piazza Kennedy con l'altro parcheggio, ma voglio rassicurare che non si toglieranno parcheggi. Si unirà l'esigenza del parcheggio alla necessità di maggiore verde in città".