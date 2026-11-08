Mercato: l'obiettivo del ritorno nel Piazzale degli Irpini già a dicembre Le autorizzazioni dall'ASL e i lavori per la parte alimentare del mercato

L'amministrazione comunale di Avellino conferma l'obiettivo del ritorno del mercato bisettimanale nel Piazzale degli Irpini già nel mese di dicembre. Come presentato dall'assessore comunale ad Annona, attività produttive, sviluppo commerciale e artigianale, Ettore Iacovacci, si rinnovano i contatti con l'ASL di Avellino per definire la serie di autorizzazioni al fine di garantire lo spostamento del mercato da Campo Genova all'area di parcheggio di stadio (tribuna Montevergine) e palazzetto dello sport.

Lavori nell'area alimentare

"Stiamo lavorando per farlo rientrare su Piazzale degli Irpini entro dicembre, tutt'al più nel mese gennaio. - ha spiegato Iacovacci - È solo una questione di autorizzazioni con richieste già avviate dall'amministrazione comunale nel corso dei mesi. C'è un'interlocuzione con l'ASL per poter ottenere queste autorizzazioni e poi ci sono i lavori per la parte alimentare del mercato. Ogni stallo dovrà avere un fontanino utile per i prodotti".