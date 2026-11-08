Scandone Avellino, terza vittoria di fila in casa: battuta Roseto 80-72 Serie B Nazionale: continuità al PalaDelMauro per la squadra di coach Dell'Imperio

La Scandone Avellino batte la Liofilchem Roseto con il risultato di 80-72 nella settima giornata del campionato di Serie B Nazionale (girone B) e firma la terza vittoria consecutiva al PalaDelMauro. Continuità casalinga per la squadra di coach Dell'Imperio con i 18 punti di Verazzo, i 16 di Stefanini e gli 11 di Farias con Vedovato e Donda che sfiorano la doppia cifra (9). Esordio con 3 punti per Savoldelli.

Il tabellino

LNP - Serie B Nazionale

Girone B - Settima Giornata

Felice Scandone Avellino - Liofilchem Roseto 80-72

Parziali: 22-12, 23-26, 16-13, 19-21

Scandone: Armando Verazzo 18 (1/4, 3/7), Fabio Stefanini 16 (6/7, 1/3), Bruno Farias 11 (4/4, 1/1), Jacopo Vedovato 9 (4/7, 0/0), Andrea Donda 9 (4/4, 0/0), Gianluca Frattoni 7 (2/3, 1/4), Edoardo Maresca 4 (0/0, 1/4), Nicola Savoldelli 3 (0/0, 1/1), Simone Vecerina 3 (1/3, 0/1), Costantino Carullo, Andrea De Blasio, Antonio Carullo

Roseto: Giacomo Gaiola 17 (4/7, 3/3), Raphael Chiti 16 (2/3, 4/8), Richard Ygor Morina 15 (1/1, 4/8), Lukas Aukstikalnis 6 (0/1, 1/5), Lamine Tandia 6 (3/6, 0/0), Alberto Pellizzari 5 (1/2, 1/1), Andrea Petracca 3 (0/1, 1/6), Marco Mazzoni 2 (1/1, 0/0), Sabino Malual 2 (1/1, 0/4), Luca Fabiani (0/1, 0/0), Alessio Incoronato, Matteo Francis Ciocca