Avellino, sos sfratti: "C'è allarme, bisogna dare risposte certe" Le dichiarazioni di Anna Amodeo Assocasa sui dati circolati tra Avellino e provincia

La questione dell’abitare resta al centro del dibattito politico e sociale in Irpinia. Le cifre circolate sugli sfratti, con circa 700 alloggi interessati in provincia e 200 nel capoluogo, hanno riacceso l’attenzione sulle difficoltà delle famiglie e sulla necessità di interventi strutturali. Assocasa invita però a distinguere le diverse situazioni e a evitare allarmismi tra i cittadini.

La crescita delle richieste ERP

A intervenire è Anna Amodeo, segretaria provinciale di Assocasa Avellino, secondo la quale la domanda di abitazioni è in aumento per effetto dei canoni di locazione difficili da sostenere e delle condizioni di fragilità vissute da molte famiglie. Per la responsabile del sindacato degli inquilini è necessario cambiare passo rispetto alle politiche adottate finora e riportare il tema della casa tra le priorità dell’agenda pubblica.

Sono 500 le famiglie che cercano una casa

Un’indicazione, sostiene Amodeo, arriva anche dalle domande per l’edilizia residenziale pubblica. La nuova graduatoria dovrebbe comprendere oltre 500 richieste, a fronte delle circa 400 inserite nella precedente graduatoria del 2022. Il dato viene letto come il segnale di una richiesta abitativa in costante crescita. Il Comune di Avellino, inoltre, si colloca al tredicesimo posto nella graduatoria dell’anagrafe del fabbisogno abitativo a uso ERP del 2026, su un totale di 550 Comuni.

Sfratti e Osservatorio sulla casa

Sul tema degli sfratti, la segretaria provinciale di Assocasa sottolinea la necessità di chiarire la natura dei provvedimenti e il tipo di alloggi coinvolti. Il decreto riguarda infatti la finita locazione e la morosità negli alloggi privati, non le abitazioni di edilizia popolare. Amodeo riferisce di essere stata contattata da diverse famiglie preoccupate e di aver spiegato loro la distinzione.

Tante persone in difficoltà

Pur ritenendo necessario tutelare chi rischia di perdere la propria abitazione per difficoltà economiche, Amodeo afferma di non avere dati che confermino le cifre diffuse sugli sfratti e invita quindi a ridimensionare il clima di allarme. Qualora emergessero criticità, aggiunge, il Comune potrebbe individuare soluzioni insieme alle parti sociali.

L'appello di Assocasa

Da Assocasa arriva intanto un appello alla nuova amministrazione comunale e all’assessore Giancarlo Giordano affinché la casa torni al centro delle decisioni pubbliche. L’organizzazione considera positiva la proposta di rilanciare l’Osservatorio sulla casa, ritenuto uno strumento utile per mettere in rete istituzioni, sindacati e parti sociali e per raccogliere le esigenze dei cittadini e dei quartieri.

Emergenza casa, povertà alle stelle

Per Amodeo, la qualità della vita nelle zone di edilizia popolare non dipende soltanto dalle condizioni degli appartamenti. Tra le priorità vengono indicate la manutenzione degli edifici, la messa in sicurezza delle strade, l’illuminazione notturna, la sicurezza e la riqualificazione degli spazi comuni. L’obiettivo è evitare che i quartieri si trasformino in semplici dormitori e garantire ai residenti condizioni di vita dignitose.

Assocasa conferma infine la propria disponibilità a collaborare con l’amministrazione comunale per sostenere le famiglie più bisognose. La posizione espressa da Amodeo è quella di una politica abitativa strutturale, capace di collegare diritto all’abitazione, dignità sociale e sicurezza, andando oltre la sola gestione dell’emergenza sfratti.