Serie A2: il derby è dell'Avellino Basket, superata la Juvecaserta 76-82 Serpilli ancora decisivo, distribuzione per gli irpini e conferma del secondo posto in solitaria

L'Halley Campania Avellino Basket vince il derby del PalaPiccolo. La squadra irpina ha superato la ProValue Juvecaserta 2021 con il risultato di 76-82 nell'ottava giornata del campionato di Serie A2. Sotto di 3 punti al 10' e all'intervallo, i biancoverdi firmano sorpasso e allungo nel terzo quarto e con il 13-16 dell'ultima frazione conquistano la settima vittoria in otto giornate confermando il secondo posto in solitaria alle spalle dell'imbattuta Libertas Livorno. Distribuzione per Avellino con Mollura, Francis, Serpilli, Dell'Agnello e Fresno in doppia cifra e Palumbo a sfiorarla. Mercoledì sarà turno infrasettimanale con l'Avellino Basket che ospiterà la Wegreenit Urania Milano al PalaDelMauro.

Il tabellino

LNP - Serie A2

Ottava Giornata

ProValue Juvecaserta 2021 - Halley Campania Avellino Basket 76-82

Parziali: 25-22, 22-22, 16-22, 13-16

Juvecaserta: Jaron Tremel Johnson 17 (3/4, 3/8), Vittorio Nobile 15 (2/4, 3/5), Damir Hadzic 12 (4/5, 0/4), Jalen Henry 10 (3/5, 1/4), Andrea Lo Biondo 8 (4/4, 0/3), Matteo Laganà 6 (0/0, 2/7), Fadilou Seck 3 (1/1, 0/0), Luca Brambilla 3 (0/1, 1/1), Domenico D'Argenzio 2 (1/3, 0/2), Rafael Stable Terry, Eric Chinemerem Nwaofom, Francesco Junior Sorbo

Avellino: Marco Mollura 14 (0/2, 3/11), Blake Francis 14 (2/3, 3/13), Michele Serpilli 14 (3/3, 2/4), Giacomo Dell'Agnello 11 (4/6, 1/1), Lucas Fresno 10 (1/2, 2/3), Mattia Palumbo 9 (3/5, 1/4), Andrea Zerini 5 (1/2, 0/0), Tariq Owens 5 (1/5, 1/4), Gianluca Della Rosa (0/0, 0/1), Emidio Zuccardi, Luca Campogrande