Ariano: inaugurata la sede del "Patto Civico" nel cuore della città

È stata inaugurata la nuova sede di Patto Civico ad Ariano Irpino, un momento che segna un ulteriore passo nel percorso del gruppo e rafforza la sua presenza sul territorio.
La nuova sede si propone come punto di riferimento per cittadini, associazioni e quanti vorranno contribuire al dibattito e alla vita della comunità.
Il messaggio:
"Vogliamo che questa sede sia un luogo aperto a tutti, dove il dialogo e la partecipazione siano alla base di ogni iniziativa. Il nostro impegno è quello di continuare a essere presenti sul territorio e di lavorare per il futuro di Ariano".
Con l’inaugurazione, Patto Civico rinnova dunque la propria volontà di essere protagonista della vita cittadina dando vita a un nuovo punto di riferimento per il gruppo e per quanti intendono partecipare attivamente alla vita politica e amministrativa della città.