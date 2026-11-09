Ariano: inaugurata la sede del "Patto Civico" nel cuore della città Grande partecipazione ed entusiamo

È stata inaugurata la nuova sede di Patto Civico ad Ariano Irpino, un momento che segna un ulteriore passo nel percorso del gruppo e rafforza la sua presenza sul territorio.

La nuova sede si propone come punto di riferimento per cittadini, associazioni e quanti vorranno contribuire al dibattito e alla vita della comunità.

Il messaggio:

"Vogliamo che questa sede sia un luogo aperto a tutti, dove il dialogo e la partecipazione siano alla base di ogni iniziativa. Il nostro impegno è quello di continuare a essere presenti sul territorio e di lavorare per il futuro di Ariano".

Con l’inaugurazione, Patto Civico rinnova dunque la propria volontà di essere protagonista della vita cittadina dando vita a un nuovo punto di riferimento per il gruppo e per quanti intendono partecipare attivamente alla vita politica e amministrativa della città.