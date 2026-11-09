Ariano: inaugurata la sede del "Patto Civico" nel cuore della città

Grande partecipazione ed entusiamo

ariano inaugurata la sede del patto civico nel cuore della citta

Patto Civico inaugura la nuova sede nel cuore del centro storico di Ariano Irpino

Ariano Irpino.  

 

È stata inaugurata la nuova sede di Patto Civico ad Ariano Irpino, un momento che segna un ulteriore passo nel percorso del gruppo e rafforza la sua presenza sul territorio.

 

La nuova sede si propone come punto di riferimento per cittadini, associazioni e quanti vorranno contribuire al dibattito e alla vita della comunità.

Il messaggio: 

"Vogliamo che questa sede sia un luogo aperto a tutti, dove il dialogo e la partecipazione siano alla base di ogni iniziativa. Il nostro impegno è quello di continuare a essere presenti sul territorio e di lavorare per  il futuro di Ariano".

Con l’inaugurazione, Patto Civico rinnova dunque la propria volontà di essere protagonista della vita cittadina dando vita a un nuovo punto di riferimento per il gruppo e per quanti intendono partecipare attivamente alla vita politica e amministrativa della città.

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