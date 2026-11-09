Scandone Avellino, Dell'Imperio: "Prova straordinaria, testa a Piombino" Serie B, subito lo sguardo rivolto al turno infrasettimanale per i lupi

"Prima di tutto voglio fare i complimenti ai ragazzi, protagonisti di una prestazione straordinaria. Arrivavamo da una settimana complicata, con l’assenza di Josh e l’inserimento di Nicola Savoldelli in appena due giorni. Nonostante questo, la squadra ha seguito il piano partita con grande attenzione e responsabilità per tutti i quaranta minuti": così si è espresso coach Ciro Dell'Imperio dopo la vittoria della sua Scandone Avellino contro la Liofilchem Roseto al PalaDelMauro. Testa subito al turno infrasettimanale. Mercoledì (ore 21) la squadra irpina sarà ospite della Solbat Golfo Piombino.

"Vittoria di squadra"

"Affrontavamo un avversario forte e ben organizzato. Siamo stati bravi a limitarne i secondi possessi e a contenere i suoi principali riferimenti offensivi. - ha spiegato il tecnico dei lupi - Voglio sottolineare il lavoro difensivo di Armando Verazzo, la personalità di Bruno Farias, il contributo di Andrea Donda sotto canestro e la crescita di Gianluca Frattoni, che in alcuni momenti ha dimostrato una maturità da veterano. Ottima anche la prova del nostro capitano Fabio. È stata soprattutto una vittoria di squadra: tutti quelli che sono entrati hanno dato il proprio contributo. Questo è l’atteggiamento che vogliamo vedere sempre, in casa e in trasferta. Farias e Frattoni hanno ancora importanti margini di crescita e stanno dimostrando qualità interessanti".

"Intensità da confermare anche in trasferta"

"L’arrivo di un giocatore esperto come Savoldelli potrà essere un ulteriore aiuto nel loro percorso di maturazione. Il campionato è lungo e impegnativo, con tanti appuntamenti ravvicinati. Sarà fondamentale trovare continuità, mantenendo la nostra identità anche nei momenti difficili e senza perdere equilibrio dopo una sconfitta. Ora ci godiamo questa vittoria, ma da domani penseremo a Piombino. Ci aspetta una trasferta difficile, nella quale dovremo confermare l’intensità, la collaborazione e lo spirito di squadra mostrati questa sera. Questa è la strada da seguire".