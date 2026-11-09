Avellino, Izzo: "Dobbiamo dimostrare di meritare il sostegno dei tifosi"

Il difensore: "Restiamo uniti perché insieme possiamo toglierci grandi soddisfazioni

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Avellino.  

"Abbiamo giocato un derby importante, una partita difficile che non siamo riusciti a vincere, ma che abbiamo comunque portato a casa con un pareggio": così Armando Izzo, capitano nel derby del "Vigorito", sui canali ufficiali social. Il difensore dell'Avellino si è espresso sull'1-1 con il Benevento guardando già agli impegni dopo la sosta del campionato. "So bene che non abbiamo espresso il nostro miglior calcio e sono il primo a riconoscere che dobbiamo fare di più, lavorare di più e migliorare sotto tanti aspetti. Ma ieri, più di ogni altra cosa, ho sentito la mancanza dei nostri tifosi. - ha affermato il partenopeo - Perché il calcio senza la propria gente non è la stessa cosa. Mancano quella spinta, quella voce, quella passione che nei momenti difficili riescono a darti qualcosa in più".

"Le cose belle si costruiscono insieme"

"Adesso arriva la sosta e dobbiamo sfruttarla per lavorare, ricaricare le energie e tornare più forti e determinati di prima. - ha aggiunto Izzo - A voi tifosi voglio dire una cosa: abbiamo bisogno di voi, del vostro calore e della vostra passione. Le cose belle si costruiscono insieme, nei momenti felici ma soprattutto in quelli difficili. Noi dobbiamo dimostrare di meritare il vostro sostegno, con il lavoro, il sacrificio e l’atteggiamento in campo. Restiamo uniti, perché insieme possiamo toglierci grandi soddisfazioni".

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