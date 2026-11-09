Ariano: gatto morto da sabato in strada: Asl e servizio smaltimento assenti Non è la prima volta che si verifica un disservizio simile

Da sabato scorso, un bellissimo gatto ben tenuto giace a terra privo di vita in località Martiri ad Ariano Irpino, altezza del bivio Cannelle nelle vicinanze dell'autoricambi Intonti e non molto distante dall'ambulatorio veterinario Asl.

Grazie alla sensibilità di una donna è stato allontanato dalla carreggiata per evitare che potesse essere ulteriormente deteriorato dalle auto in transito e sistemato al riparo davanti all'ingresso di una proprietà privata.

Il caso è stato segnalato al centralino della polizia municipale, sia da un utente che da noi stessi dopo essere stati informati dell'accaduto.

Dal comando di piazza Mazzini, ci risulta che è stato informato sia il servizio veterinario dell'Asl di Avellino che la ditta incaricata per le operazioni di rimozione e smaltimento della carcassa. Da sabato 7 novembre, lo ripetiamo, non si è visto nessuno. Quel gatto è sempre lì. E non è stato neppure verificato se abbia o meno un micro chip.

Si tratta di un intervento che oltre a garantire la sicurezza stradale, tutela l'igiene pubblica. Non è la prima volta che accade un episodio del genere. Nel popoloso piano di zona abbiamo l'esempio di pochi giorni fa, di un gatto trovato decapitato, smaltito tra l'altro in maniera illecita, senza neppure procedere a controlli e indagini del caso.