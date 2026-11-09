Addio a Giulio Ricciarelli, piegava il ferro ma lavorava ai cuori Atripalda saluta uno degli ultimi veri artigiani, un uomo capace di lasciare un segno indelebile

Accade sempre a un certo punto di una giornata che non era destinata a essere particolare. Poche parole affidate a un messaggio come tanti, ma che come tanti non è. Lette ad alta voce e tenute rigorosamente in fila. Una raffica: «Giulio Ricciarelli è morto».

Da qualche parte c’è un filo con il quale annodi le cose importanti e le tieni lì, riservate e protette. Ho avuto il privilegio di conoscerlo, Giulio Ricciarelli. Uno degli ultimi veri artigiani di Atripalda, noto a chi, cresciuto anche se per un breve tratto con lui, oggi se ne allontana.

L’abilità ineguagliata di partire da un pezzo di acciaio grezzo e lavorarlo fino a farne una vite, minuta, precisissima, tenendo sotto controllo la comprensione della fisica del taglio, unita all'esperienza pratica. Un talento spiegato in un freddo inverno di tanti anni fa, in un’officina che, al profano, appariva come l’antro di un mago buono.

Ma Giulio Ricciarelli era un vero gigante di umanità. Un faro di serenità, illuminato da un sorriso, semplice, vero, unico. Trasmessa fino all’ultimo minuto a una famiglia altrettanto meravigliosa: l’amatissima moglie Erminia, i figli Massimo, Serena e Annalisa, i nipoti Mattia e Giulia.

E forse è proprio questo che fanno gli uomini come Giulio: se ne vanno senza portarsi via nulla di ciò che hanno donato. Restano nelle mani di chi ha imparato da loro, negli occhi di chi li ha amati, nel cuore di chi ha avuto la fortuna di incontrarli. Perché ci sono uomini che lavorano il ferro per tutta la vita, ma è nell'anima degli altri che lasciano il segno più profondo.