Santoro scuote Avellino: «Il cambiamento costa». Ma la politica deve rispondere Dal caso Acs all'Asi, dai rifiuti all'Alto Calore: l'affondo del consigliere comunale

C'è una frase pronunciata da Amalio Santoro nell'ultimo Consiglio comunale di Avellino che merita di essere isolata dal resto del dibattito: «Il cambiamento costa, le buone idee costano». Non è soltanto una considerazione economica. È una dichiarazione politica che costringe a misurarsi con una domanda molto concreta: quanto è disposta a cambiare davvero una città che da anni discute delle proprie emergenze senza riuscire a lasciarsele alle spalle?

L'intervento di Santoro attraversa le ferite amministrative di Avellino, tocca società partecipate, enti consortili, servizi pubblici, sanità territoriale e gestione dell'acqua. E soprattutto introduce un principio che dovrebbe essere elementare, ma che nella politica locale finisce troppo spesso sullo sfondo: non basta occupare i luoghi del potere, bisogna renderli utili alla comunità.

L'Acs e il coraggio di fare i conti con il passato

Il passaggio più duro riguarda l'Acs, l'azienda comunale dei servizi. Santoro non cerca formule diplomatiche. Parla dello «spettacolo indecente di questi anni», ripercorre lo scontro con il precedente amministratore, le fatture contestate, i bilanci non approvati, le scelte societarie e la cessione di attività a un soggetto privato siciliano.

Poi affonda: «L'Acs è stata scientificamente liquidata e adesso i carnefici capo si mostrano solidali con i poveri dipendenti».

Sono parole pesantissime, che esprimono un giudizio politico sulle responsabilità delle precedenti gestioni. Un'accusa che chiama in causa scelte e protagonisti del passato e che, proprio per la sua gravità, dovrebbe trovare risposta nel confronto pubblico sui fatti e sugli atti amministrativi.

Perché sulla sorte dell'Acs non si può continuare a recitare una rappresentazione nella quale tutti difendono i lavoratori, tutti denunciano i problemi e nessuno riesce a spiegare fino in fondo come si sia arrivati a questo punto.

Santoro rivendica la necessità di «ricominciare da capo», modificando procedure, risanando debiti e ripensando le funzioni della società. È una prospettiva che pone un obbligo preciso anche all'attuale amministrazione: dimostrare, con un piano industriale credibile e garanzie occupazionali verificabili, che la discontinuità annunciata non si trasformi nell'ennesima promessa.

L'Asi, i costi e quelle domande che non possono restare senza risposta

Il consigliere allarga il ragionamento all'Asi, il consorzio per lo sviluppo industriale, e pone una questione che va ben oltre gli equilibri politici.

«Io mi aspettavo già le dimissioni del presidente dell'ASI», afferma, richiamando le vicende ambientali dell'Irpinia e la necessità di una svolta radicale. Poi introduce un dato che chiede di chiarire: «È un luogo che ci costa 1.300.000 euro per 14 dipendenti».

È una cifra indicata da Santoro nel suo intervento, che richiede una verifica puntuale delle voci di spesa, delle funzioni e dei risultati dell'ente. Ma la domanda politica rimane, indipendentemente dalla polemica sulle persone: quali benefici concreti restituiscono al territorio le strutture finanziate con risorse pubbliche?

La tutela ambientale, la manutenzione delle infrastrutture e la capacità di attrarre investimenti non possono essere capitoli separati dal giudizio sull'operato di un ente che nasce per sostenere lo sviluppo industriale.

E le nomine, in questo quadro, dovrebbero rappresentare il punto di partenza di un'assunzione di responsabilità, non il traguardo di una trattativa politica.

Grande e la raccolta differenziata: i risultati prima delle poltrone

Non meno significativo il passaggio su Grande, la società impegnata nella gestione dei rifiuti.

Santoro richiama i risultati della raccolta differenziata, giudicati insufficienti, e denuncia la scarsa chiarezza delle informazioni sul personale, sulle qualifiche e sulle mansioni.

«Non sappiamo manco quanti e quali sono i dipendenti, con quali qualifiche, con quali compiti».

Un'affermazione che merita riscontri documentali, ma che individua un criterio di valutazione inequivocabile: una società pubblica deve essere leggibile nei suoi numeri, nelle sue responsabilità e nei risultati prodotti.

Il nuovo consiglio di amministrazione, osserva Santoro, misurerà su questo «la sua miseria o la sua grandezza».

La politica dovrebbe raccogliere questa sollecitazione trasformandola in un impegno misurabile. Perché la qualità di un servizio pubblico non si giudica dalla composizione del consiglio di amministrazione, ma da quello che cambia nella vita dei cittadini.

La sanità territoriale e il Piano di zona

C'è poi un altro terreno sul quale l'intervento acquista particolare significato: il rapporto tra politiche sociali e sanità.

Santoro richiama la necessità di costruire una relazione strutturata tra Piano di zona e Asl, lamentando una gestione che, a suo giudizio, negli anni avrebbe privilegiato logiche clientelari rispetto alla programmazione.

«La sfida della sanità territoriale è qualcosa che riguarda entrambi i poli, quello sociale e quello sanitario».

È un punto fondamentale. Perché dietro le sigle degli organismi pubblici ci sono persone anziane che hanno bisogno di assistenza, famiglie che affrontano la disabilità, cittadini fragili che spesso incontrano uffici incapaci di dialogare tra loro.

La capacità di coordinare servizi sociali e sanitari è una delle prove più concrete dell'efficacia di un'amministrazione. E qui Santoro richiama direttamente il sindaco a un ruolo «proattivo».

Un Comune capoluogo non può limitarsi a prendere atto delle decisioni altrui. Deve costruire relazioni istituzionali e assumere iniziative.

L'Alto Calore e il diritto a un'acqua pubblica che funzioni

Il ragionamento arriva inevitabilmente all'Alto Calore, dove Santoro richiama il peso di circa 200 milioni di euro di debiti accumulati negli anni e l'importanza della vigilanza del tribunale nel percorso di risanamento.

Chiede di accompagnare questo processo e di impedire che prevalgano spinte privatizzatrici.

Il tema è di stretta attualità. Il 4 novembre, nell'incontro con associazioni e comitati irpini, Alto Calore ha affrontato proprio la continuità dell'affidamento, la partecipazione dei cittadini e gli investimenti sulle reti idriche.

Difendere il carattere pubblico dell'acqua, però, significa anche pretendere una gestione efficiente, trasparente e sostenibile. Il controllo pubblico non può diventare un alibi per tollerare perdite, disservizi o inefficienze. E una diversa forma di gestione, da sola, non costituisce la soluzione a problemi strutturali.

Per i cittadini conta che l'acqua arrivi nelle case, che le reti siano manutenute e che le risorse vengano impiegate in modo responsabile.

Il punto politico: chi controlla deve rispondere

La conclusione di Santoro contiene il nucleo del suo intervento: «Se vogliamo rendere produttivi, utili questi luoghi serve un di più di politica, di responsabilità della politica, di autorevolezza della politica e serve il ruolo guida del Comune di Avellino».

È su questa affermazione che si misura la distanza tra l'analisi dei problemi e la capacità di risolverli.

L'amministrazione guidata da Nello Pizza sta definendo i nuovi assetti di alcuni organismi partecipati, mentre resta aperta la questione dell'Acs. Le scelte sulle nomine hanno già alimentato tensioni e discussioni politiche. È il momento di accompagnarle con obiettivi pubblici, scadenze, verifiche e rendicontazioni.

Anche le accuse rivolte alle precedenti amministrazioni richiedono risposte e documenti, non soltanto nuove contrapposizioni. La responsabilità politica non si accerta per dichiarazione, e la discontinuità non si dimostra soltanto pronunciandola.

Il passaggio decisivo è questo: un'amministrazione deve essere giudicata sulla capacità di rendere migliori i servizi, più comprensibili i bilanci, più solide le società pubbliche e più efficaci le risposte ai bisogni della comunità.

Santoro chiede più politica. La sfida, per tutti, è dimostrare che più politica significhi anche più responsabilità, più controllo e soprattutto più risultati.

Perché il cambiamento ha certamente un costo. Ma anche il tempo perduto, le occasioni mancate e i problemi lasciati irrisolti hanno un prezzo. E a pagarlo, troppo spesso, sono i cittadini.